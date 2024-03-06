韓國瑜晤韓駐台代表李殷鎬　笑談名字有緣

“立法院長”韓國瑜（右三）6日會見韓國駐台代表李殷鎬（左三），兩人握手致意。（照：“立法院”提供） 中評社台北3月6日電／“立法院長”韓國瑜今天會見韓國駐台代表李殷鎬一行時表示，希望台灣和韓國在經濟、貿易、體育等各方面加強交流。李殷鎬說，台韓是彼此重要貿易夥伴，雙邊觀光及商務交流頻繁，相信日後韓國重要人士也將陸續造訪台灣。



李殷鎬一行人到“立法院”拜會韓國瑜，國民黨“立委”林德福、“立院”秘書長周萬來及國際事務處林晨富處長等人陪同。韓國瑜向李殷鎬表達歡迎，雙方並互贈紀念品並於會前開放媒體拍照後，進行閉門會談約30分鐘。



韓國瑜談話時，首先提及自己名字中有“韓國”二字，與韓國特別有緣，且在學生時期認識許多韓國朋友。今日有朋自遠方來不亦樂乎，特別歡迎李殷鎬來到“立法院”。



韓國瑜指出，台灣是韓國第6大貿易夥伴，韓國是台灣第4大貿易夥伴，雙方觀光互訪也快速成長，疫情前（2017-2019年）台韓每年互訪旅客人數都超過100萬人，隨著疫情趨緩雙邊交流升溫，2023年訪台的韓國旅客已達64萬餘人。



他說，希望台灣和韓國在各方面諸如經濟、貿易、體育等進一步加強交流，也期待林德福身為“‘中華民國’與韓國‘國會議員’友好協會”會長，能作雙邊交流的領頭羊，也請李殷鎬協助轉達“立法院”對雙邊“國會”互動交流的期許。



李殷鎬表示，感謝韓國瑜撥冗接見，並祝賀韓國瑜榮膺新職，相信在韓國瑜帶領下能看見一個嶄新形象的“國會”。他還說，韓國瑜大名因有“韓國”二字，早已耳熟能詳。



李殷鎬指出，台韓是彼此重要貿易夥伴，雙邊互訪旅客人數也持續增長，更令其感到意外的是近期數據顯示，泰國向來是韓國國民喜愛的旅遊勝地，沒想到韓國飛台灣的航班遠多於泰國，今年1月份航班已超過2000架次，顯示雙邊觀光及商務交流頻繁，相信日後韓國重要人士也將陸續造訪台灣。

