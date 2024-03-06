長江幹線春運省際客運同比增長518.78%

中評社香港3月6日電／記者從交通運輸部長江航務管理局獲悉，2024年春運期間長江幹線共運送旅客85.43萬人次，渡船客運量605.75萬人次。其中，省際客運運送旅客3.88萬人次，同比增長518.78%；重慶、武漢等地兩江遊客運量81.54萬人次，同比增長24.59%，長江幹線客運旅遊持續火爆。



新華社報導，春運期間，長江航運投入渡船353艘，客船153艘，其中省際客船20艘、城市遊覽船47艘、滾裝客船40艘、短途客船46艘，充分保障了長江春運有序開展。長江幹線船舶進出港貨物量3.5億噸，其中，金屬礦石7541.6萬噸，增長2.8%；糧食900.9萬噸，增長12.7%；集裝箱216.4萬標箱，增長19.0%。



為保障春運期間長江航運安全持續穩定，保障人民群眾平安便捷出行，長江航務管理部門科學研判春運形勢，充分發揮綜合運輸春運工作機製作用，加大與沿江省市交通、水文、氣象和航運企業溝通聯繫和信息共享，全線173個海事基層站點、282艘海巡艇隨時可用，並協調583余艘拖輪、工程船、打撈船等船舶充實應急救助力量。



春運期間，長江幹線未發生一般等級及以上事故，水路運輸秩序良好，航道暢通，三峽兩壩船閘有序運行，長江航運安全形勢持續穩定。

