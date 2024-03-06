國民黨通過組織調整　中央黨部七大部門

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常會今日通過“中央委員會組織規程”修正草案，中央黨部調整為七大部門，增設數位黨部，整合青年業務，以數位方式強化青年工作。對於外界關注黃復興黨部併入地方黨部，是否被消失的問題，文傳會主委、“立委”李彥秀重申，沒有裁撤任何黃復興黨工，只是回到組發會底下，國民黨從來沒有把民眾或支持者當做理所當然 ，也不會把大家當作塑膠。



李彥秀強調，未來中央黨部將趨向“輕量化”，讓組織架構更現代化、更直接、更扁平；黨務運作更彈性、更機動，以更快速、更靈活的腳步應對時局變化，顯現新面貌的戰鬥力與應變力。



根據中常會通過的“中央委員會組織規程”修正草案，中央黨部調整為七大部門，包括政策委員會、組織發展委員會、文化傳播委員會、行政服務委員會、數位黨部、革命實踐研究院、考核紀律委員會等，另設國際事務部、大陸事務部。同時，精簡各單位二級部及調整業務執掌。



李彥秀在中常會向媒體轉述此次的組織調整，對於黃復興黨部併入地方黨部，另成立屬瑜任務行工作委員的“軍人服務工作委員會”，簡稱黃復興工作委員會，並在組發會下有“退伍軍人部”。



李彥秀說，“軍人服務工作委員會”是對於過去黃復興長輩們，主要的照顧不會減少，黃復興的所有幹部們一位都不會減少，調整之後希望能夠做更多的服務，把所有地方組織整合。



至於黃復興黨部副主委羅睿達稱，時機點和方向不對，稱“朱立倫傷老兵心應辭主席”？



李彥秀強調，會做更多內部溝通，她再一次強調，黃復興沒有裁撤，有黃復興的工作委員會，也有退伍軍人服務的相關部會在組發會底下，所以沒有任何一個幹部是裁撤掉的，只是回到組發會底下，跟組發會一起共同努力。