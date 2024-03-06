吳清：依法從嚴監管資本市場　打造監管鐵軍

中國證券監督管理委員會主席吳清（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會今日召開。中國證券監督管理委員會主席吳清表示，將依法從嚴監管資本市場，依紀從嚴管理隊伍，我們將刀刃向內，嚴抓嚴管，真正在政治上、專業上、作風上、廉潔上過得硬，打造一支監管鐵軍。



有記者問，最近關於資本市場基本功能的討論很多，大家都很想知道您對此怎麼看，對做好資本市場監管工作有何考慮？



吳清表示，我到這個崗位還沒有“滿月”，現在還是邊學邊幹，以學為主。一方面，進一步學習領會黨中央、國務院關於資本市場工作的決策部署，抓緊推進落實。另一方面，通過調研向市場學習，包括線上線下聽取各方意見建議。梳理下來，我覺得非常受感動，也非常受啟發，我覺得其中很重要的、大家提到比較多的一些基本問題，就是這位記者剛才講到的，我們市場基本功能方面涉及的一些問題。比如，如何把握投資與融資、公平與效率，都值得我們去認真研究。關於投資與融資，我理解二者是一體兩面的、不能分割的，這兩大功能相輔相成，沒有投資就沒有融資，沒有買方就沒有賣方，衹有投融資平衡發展，資本市場也才能夠形成良性循環。關於公平與效率，我理解，在公平交易、合理定價、充分競爭的條件下高效配置資源，促進高質量發展，這樣資本市場才有持久的生命力。但是，由於市場參與各方在資金、技術、信息等方面都有很多差異，監管者要特別關注公平問題，把公開公平公正作為最重要的原則。在我們這樣一個中小投資者占絕大多數的市場，更是如此。所以，保護投資者特別是中小投資者合法權益是證監會最重要的中心任務，可以說沒有之一，這也是資本市場監管工作政治性、人民性的直接體現。



吳清稱，關於下一步工作，我們將深入貫徹中央金融工作會議的精神，牢牢把握強監管、防風險、促發展的主線，堅持市場化法治化方向，尊重規律，尊重規則，進一步推動資本市場高質量發展。尊重規律，首先是尊重市場規律，尊重經濟規律，還要尊重創新規律；尊重規則，首先是尊重法律，尊重契約，還要尊重一些國際通行的技術規範。從監管方面來說，下一步重點是突出兩個字，一個是強，一個是嚴。強，就是要強本強基。從規模上看，我國資本市場已經是全球第二大市場，但還不夠強。前一段時間的市場波動再次暴露出一些深層次問題，值得深思。投資者是市場之本，上市公司是市場之基，投資者和上市公司都是資本市場發展的源頭活水。必須真誠善待投資者，更好服務投資者，從法律上、制度上、監管執法和司法上進一步加強對投資者的保護，增強投資者對市場的信心和信任，吸引更多的投資者特別是中長期資金參與市場。同時，我們也必須聚焦提高上市公司質量，讓企業更好發揮主體作用，提升投資價值，我們也將與行業主管部門，包括相關宏觀部門和股東單位、地方政府等方面協同發力，共同支持企業做優做強，營造更好環境。從根本上看，必須堅定不移全面深化改革開放，夯實資本市場高質量發展的制度基礎。



吳清指出，關於嚴，就是嚴監嚴管，就是依法從嚴監管市場，依紀從嚴管理隊伍。中央金融工作會議明確提出，要實現監管全覆蓋，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管。我們要認真對標對表，針對股票市場、債券市場、期貨和衍生品市場等各領域、各主體、各環節，全面檢視並加快補齊監管存在的短板弱項。我們將瞪大眼睛，對問題機構、問題企業強化早期糾正，對各類風險及早處置，對各種違法違規行為露頭就打，對重點領域的重大違法行為要重點嚴打，特別是一些觸碰底線的，比如造假欺詐、操縱市場、內幕交易等違法行為，都要嚴厲打擊。在隊伍管理上，我們將刀刃向內，嚴抓嚴管，真正在政治上、專業上、作風上、廉潔上過得硬，打造一支監管鐵軍。



（後援記者：段曉魯）