王文濤：今年外貿形勢嚴峻 三方面加大支持

商務部部長王文濤（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）商務部部長王文濤6日下午在十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會上談到今年的外貿形勢及穩外貿的政策。王文濤表示，今年的外貿還是處於十分嚴峻的形勢，但看到困難的同時，也有看到一些好的跡象。針對外貿面臨的困難和不確定性，政策上靠前發力，提前做足了準備，全力以赴穩外貿，主要從三個方面加大支持力度。



王文濤在回答記者提問時說，今年的外貿形勢，我們看還是處於十分嚴峻的形勢。一方面，多個國際組織預計，2024年全球經濟增速仍將低於歷史平均水平，外需下滑壓力還是很大。另一方面，我們也看到了貿易保護主義、單邊主義抬頭，國際貨幣基金組織報告顯示，2023年全球實施了約3000項貿易限制措施，遠高於2019年的1100項。WTO預測今年全球貨物貿易量增速在3.3%，遠低於往年歷史平均值4.9%。地緣衝突、全球“超級大選年”等外溢因素，也會帶來很多不確定性。



另一方面，我們看到困難的同時，也有看到一些好的跡象。今年前兩個月，我們看到了很多積極向好的趨勢，今年1—2月份進出口有望延續去年10月份以來的增長趨勢。當然，我們也預判3月份，去年3月份的基數比較高，可能會有一些回落。王文濤說，總體我們看到這個趨勢在向上走，往年春節前出現的進出口小高峰，今年一直延續到春節期間，一些中歐班列、遠洋貨輪、跨境電商和海外倉依然繁忙；不少企業出國參加展會、開拓市場。家電、汽車等重點產品出口訂單好於預期。但也有一些需求偏軟，比如說手機、玩具、鞋靴等。去年“新三樣”出口是增長30%，客觀地說，按一般的經濟規律講，要在30%的基礎上保持快速發展，恐怕難度較大，我們預判可能是穩步發展的態勢。



王文濤說，總體來看，外貿發展依托的產業基礎、要素禀賦、創新能力在不斷增強，我們的出口商品正在向價值鏈上游攀升，而且我們積極主動開放，進口市場機遇也在擴大，進出口都有很大潛力，外貿展現了較強的韌性。鞏固外貿外資基本盤，我們是有信心、有底氣的。