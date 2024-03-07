陳學聖：若黃復興覺得黨不要他們　會很麻煩

國民黨前“立委”陳學聖。（中評社 資料照） 中評社台北3月7日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫出手改革黃復興黨部，組發會下設退伍軍人部，黃復興地方黨部也併入國民黨地方黨部，遭解讀為“黃復興黨部走入歷史”。前國民黨“立委”陳學聖向中評社分析，此舉會影響國民黨深藍鐵票動員，一定要審慎溝通，如果這批最效忠的人覺得黨不要他們了，會變得很麻煩。



黃復興黨部原為國民黨旗下唯一的特種黨部，成員主要是退役官兵，在各縣市還有自己的支黨部，與國民黨地方黨部平行運作，讓黃復興黨部也有“黨中之黨”的別稱，也被視為國民黨的深藍鐵票票倉。國民黨中常會6日決議將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，黃復興的各縣市黨部整合進地方黨部。



這會不會影響到深藍鐵票的動員？



陳學聖表示，這絕對會影響到，因為黃復興算是國民黨內最核心最鐵桿的一塊，在動員的時候向來也是動員能量最高的，所以今天如果要轉型、改組，那就像國民黨前主席洪秀柱所說的，一定要審慎溝通。



陳學聖指出，以前黃復興黨部就試圖與地方黨部進行結合，國民黨地方黨部副主委往往就是黃復興地方黨部的副主委，但基本上兩邊還是平行在運作，畢竟兩邊屬性完全不一樣，要完全合併在一起，也是有強人所難之處。



陳學聖表示，黃復興黨部向來也不求國民黨什麼，他們很少動用國民黨的資源，自己出錢的比例很高，軍官退役都還是有終身俸，出點小錢聚會都不成問題。而國民黨要投票，他們投票率最高，要動員造勢，每次場子都是他們來的人最多，那現在如果要轉型，真的要非常仔細與他們溝通，而且也不能只是從上頭去改組，如果只在上層溝通，沒辦法往下與基層溝通的話，就怕會有反彈。