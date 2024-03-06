3個月跑8次法院　高虹安：一天當兩天用

民眾黨新竹市長高虹安。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電／台北地院審理台灣民眾黨新竹市長高虹安於“立委”任內涉詐領助理費案，去年陸續傳喚高及4名助理。由於高的律師質疑檢方偵查勸諭認罪違法，台北地方法院今上午勘驗光碟。高庭後受訪強調不會因訴訟影響市政。



今天台北地院外聚集不少支持者，高喊市長加油！未來三個月 恐怕都是這樣的行程。因為北院從6日起，將密集開庭審理貪污案。高虹安連續8天會以被告或證人身分到庭，成了“最忙市長”。



台北地院今天勘驗共犯即高的前“立委”助理偵查光碟，高的前助理陳奐宇、陳昱愷對酬金、加班費要繳回表示是聽前行政主任、“小兔”黃惠玟的指示照辦，沒有討論空間，法官下周三將勘驗黃惠玟的光碟，還有王郁文聲請勘驗“消失16分鐘”的錄音影光碟等部分。



今天所勘驗的光碟，是高虹安的律師團整理出共犯供述“有利高虹安”的部分，律師團並聲明，下周會聲請向有關機關函詢書面證據為證據調查，但未透露機關名稱，換句話說，高虹安在勘驗程序獲准之後，要再出招。



綜合台媒報導，高虹安庭後受訪表示，謝謝有這麼多人來關心這場訴訟，媒體也花很多資源來關心訴訟進度，但是她想告訴大家，自己把一天當兩天用，加倍努力來拼新竹市政。同時，她也要告訴大家，其實在開庭時間是絕對不會影響新竹市政的推動。



她強調，儘管訴訟必須要持續來進行，是絕對不會因為幾次開庭就影響到新竹市政，一定會更加負責任，把新竹市政顧好，不會辜負市民朋友的期盼，也是對市民的承諾。每一次的開工跟啟用都代表新竹再進步了一些。



高虹安說，事實上並不知道里長在現場，當她下來看到在地里長們在這邊時，心裡是相當地感動。跟里長們只是上任一年多一點時間，但每次里長座談會跟里鎮報告，她都會親自出席並跟里長交流。



高虹安委任律師王世華強調，感謝法官用心準備，整個勘驗過程都很順利，不過由此次的勘驗，可以發現檢察官或調查站在做筆錄時，對利於高虹安的相關證人證述，都刻意沒有記載，也以錯誤或不當的前提訊問相關證人，不同於檢察官所述，所有證人都有認罪情形。



聽見里長聲音並努力實踐里上大大小小陳情，真的很謝謝里長們願意北上來參與聲援，不會辜負他們，會努力做好市政，同時也會準備訴訟的這個戰爭。