賴清德中執會肯定蔡英文執政八年政績

民進黨主席賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）520將近，人事佈局小道消息眾多。民進黨主席賴清德今天在中執會沒有特別提到人事議題，對蔡英文執政大表肯定。賴清德說，經過蔡英文八年的執政，過去社會普遍認為，民進黨拚民主有貢獻，國民黨比較有能力發展經濟。但是蔡英文執政這八年，經由大家努力，GDP從17兆到23兆新台幣，台灣是世界第21大經濟體，國民平均所得已經到3萬多美金，台灣經濟表現非常好。



民進黨發言人吳崢在中執會後轉述賴清德會中裁示。



賴清德會中表示，民進黨對價值的堅持，不管性平是第一品牌，或是勇敢面對MeToo問題，落實對弱勢照顧的“公益”精神。他從政以來，經歷過李登輝、陳水扁、馬英九等，蔡英文八年任內是對社會投資做最多的一任。



賴清德鼓勵黨員，在台灣政黨中，不論從哪個面向，顧“主權”、護民主、經濟發展、公益照顧、價值守護，民進黨都是第一品牌。但民進黨缺乏更多論述，所以大家不能怯於論述，要敢講，要引經據典，讓數字說話。無論什麼地方都可以講，廟會可以講，喜宴去證婚也可以講，拿相關議題來講。



賴清德跟大家分享他的觀察，他說民進黨是非常可愛，雖然內部時常有不同聲音，但當執政時，大家都願意自我約束，支持“總統”跟黨主席。“立委”會約束自己的講話，所以看起來整個執政黨與在野黨在議會力量的展現，好像相對保守。其實民進黨應該要就各種場合講，像金門海域的專案報告，去講自己的理念，能夠選上“立委”能力都沒有問題，要去講、敢講、幫忙講，民進黨執政是根據“國家”利益執政，要講給社會聽。



民進黨今天舉行中執會，會中邀請台灣大學社會學研究所博士候選人謝達文以“讓我們站在一起：性別議題如何影響青年世代”為題，進行專案報告。

