吳清：增強資本市場內在穩定性需1基石5支柱

中國證券監督管理委員會主席吳清（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）中國証券監督管理委員會主席吳清6日在十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會上談到增強資本市場的內在穩定性時說，影響資本市場運行的因素很多，機理也比較複雜，從監管者的角度來說，重視資本市場內生穩定機制的建設，提升市場韌性，是需要我們深入研究和努力做好的一項工作，同時這是一項體系性的工作，必須堅持系統思維、底線思維、極限思維，綜合施策。至少包括“一個基石”和“五個支柱”。



吳清表示，“一個基石”，就是高質量的上市公司。發行人必須是高質量的，上市公司首先要有良好的治理，有穩定的回報或者可以期待的成長性。大股東、實控人和管理層必須牢記上市公司是公眾公司，必須有姓“公”的意識和責任，要持續對公眾負責，持續提高投資價值。



“五個支柱”，第一個是更合理的資金結構。這個市場上長錢短錢都是需要的，但是更缺的是長錢，同樣缺的是長期主義，也就是大家能不能有這樣長的資金、長的資本來配置在這個市場，能夠堅持價值投資、理性投資、長期投資的理念，這是我們要努力推進的一件事情。



第二個是更完善的基礎制度。資本市場規範性要求極高，要通過不斷深化改革，把各項基礎制度不斷進行完善，扎實推進，增強制度的適應性、穩定性、可預期性。比如，不管一級市場還是二級市場，都需要進一步完善定價制度、定價機制，讓它更加合理，通過各參與方有序地、公平地、充分地參與博弈，更好地發現價格，更好地配置資源。再比如，在二級市場上，量化交易也是大家比較熱議的問題，怎麼樣趨利避害，根據我們的國情、市情進一步突出公平性，有效地進行監管，規範發展，這也是需要進一步完善的制度安排。



第三個是有效的市場調節機制。市場供求關係和價格都是市場自發調節、自我平衡的決定性因素，比如一級市場與二級市場如何有效銜接，在有效有序的循環過程中，實現協調發展，這個機制需要進一步搞順。