研究：北極“無冰”夏季或比此前預測提前

中評社香港3月6日電／美國研究人員5日在英國《自然綜述·地球與環境》雜誌發文說，北極最早在未來幾年內可能會出現幾乎沒有海冰的夏季，且這一現象可能會提前出現。



據美國科羅拉多大學博爾德分校的一項新研究，北極地區第一個“無冰”日可能會比以前的預測提前10多年出現，且在未來任何溫室氣體排放情況下，這一趨勢都是一致的。



對科學家來說，北極“無冰”並不意味著水中沒有冰，而是當海洋中的冰面積小于100萬平方公里時，就認為北極就是“無冰”的。這一閾值意味著冰面積小于20世紀80年代該地區季節性最小冰覆蓋面積的20%。近年來北冰洋9月份最小冰面積約為330萬平方公里。



據新華社報導，該研究預測，到本世紀中葉，北極地區很可能在9月這一海冰覆蓋率最低的月份出現整整一個月沒有浮冰的情況；到本世紀末，“無冰”季節可能每年持續數月，在高排放或保持現今排放速度的情況下，地球最北端地區甚至在冬季某些月份也會持續“無冰”。在所有排放情景下，北冰洋可能會在2020年代至2030年代之間的某個8月底或9月初首次出現“無冰”狀態。



研究人員認為，溫室氣體排放是海冰消失的主要原因，冰雪覆蓋面積的減少會增加海洋吸收的陽光熱量，加劇冰雪融化和北極變暖。而海冰的減少對北極熊等依賴海冰生存的北極動物會產生重大影響。此外，隨著海洋變暖，研究人員還擔心非本地魚類可能進入北冰洋，這些入侵物種對當地生態系統的影響尚不清楚。



研究人員說，雖然北極“無冰”不可避免，但未來的排放水平仍將決定這種情況出現的頻率。在中度排放情況下，也就是當前水平，北極可能衹有在夏末秋初的8月到10月才會出現“無冰”狀態；但在最高排放情況下，到本世紀末，北極可能每年有長達9個月時間不結冰。



研究人員呼籲盡可能降低排放量以避免出現長期無冰狀態，但同時指出，北極海冰的恢復能力很強，如果大氣層降溫，海冰可以很快恢復。