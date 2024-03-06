吳清：營造良好市場環境回報投資者

中國證券監督管理委員會主席吳清（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會今日召開。中國證券監督管理委員會主席吳清表示，證監會的首要職責就是抓好全鏈條各環節的監管，與各方面一起營造良好的市場生態和一流的營商環境，促使上市公司進一步完善治理、信息透明，更加專注主業、優化資源配置，更加穩健經營，更好地回報投資者。



有記者問，剛剛提到“上市公司是市場之基”，投資者買股票買的就是上市公司。在您看來，如何提高上市公司質量，讓投資者獲得更好的回報？



吳清表示，大家最近可能從新聞上看到，這段時間證監會和各地政府正在走訪上市公司，幫助上市公司解決一些實際困難。提高上市公司質量，首先是上市公司自身的責任，同時也需要外部環境的改善。證監會的首要職責就是抓好全鏈條各環節的監管，與各方面一起營造良好的市場生態和一流的營商環境，促使上市公司進一步完善治理、信息透明，更加專注主業、優化資源配置，更加穩健經營，更好地回報投資者。從監管上說，主要有以下幾個方面。



一是做好入口的監管，再一個是出口的監管，還有一個是持續監管，最後是責任的落實。首先，嚴把入口。企業IPO上市絕不能以“圈錢”為目的，更不允許造假、欺詐上市。因此，審核註冊各個環節都要依法依規，嚴之又嚴，督促發行人真實準確完整披露信息，要全力把造假者擋在資本市場門外。目前，證監會對在審企業進行現場檢查，交易所也進行現場督導，但是現場檢查和現場督導的覆蓋面還非常有限，下一步我們要成倍地大幅地提高覆蓋面，對發現的違法違規線索進一步加大查處力度，堅持申報就要擔責，以此倒逼發行人進一步提高申報質量，也倒逼中介機構提高執業和服務水平，做到勤勉盡責。



第二，狠抓日常，加強上市後監管。目前突出抓三件事：一是防假打假。證監會目前正在與有關部門一起共同構建綜合懲防體系，強化穿透式監管，嚴肅整治、嚴厲打擊財務造假和侵占上市公司利益的違法違規行為。二是規範減持，對一些通過“技術性”離婚、融券賣出、轉融通等繞道違規減持的，要進一步堵塞制度漏洞。對於大股東、實控人等違規減持的，要依法嚴厲打擊。三是推動分紅。近年來，A股上市公司的分紅狀況在持續改善，但常年不分紅的公司也不少，分紅的穩定性、及時性、可預期性都還有待進一步提高。對多年不分紅，或者分紅比例偏低的公司，我們還將區分不同情況採取硬措施，包括限制控股股東減持、實施ST風險警示，等等。還將推動有條件的公司一年多次分紅，特別是鼓勵春節前分紅，讓大家歡歡喜喜過年。



第三，暢通出口。現在，很多方面呼籲要加大退市力度，我們將付諸行動。一方面，設置更加嚴格的強制退市標準，做到應退盡退。另一方面，完善吸收合併等政策，進一步拓寬多元退出渠道，也鼓勵推動一些公司主動退市。強制和主動退市，下一步都要加大力度，有進有出。第四，壓實責任。提高上市公司質量，企業必須扛起第一責任、主體責任，控股股東、實控人、董監高作為企業的“關鍵少數”必須挺在前面。監管部門、行業主管部門、地方政府還有各類專業中介機構也都要各負其責，責無旁貸。需要強調的是，在加強上市公司監管過程中，包括發行上市、併購重組、股權激勵等制度也要與時俱進，進一步適應新質生產力發展的需要和特點，進行必要的調整完善，增強制度的包容性、適應性，讓真正有潛力的企業在資本市場的支持下成長壯大，不斷改善上市公司結構，從而讓投資者能夠更好分享經濟高質量發展的成果。



（後援記者：段曉魯；實習生 吳雨菲）