藍佛安：目前我國地方政府債務風險總體可控

財政部部長藍佛安（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會6日下午在梅地亞中心新聞發布廳舉行。財政部部長藍佛安表示，總的看，目前我國地方政府債務風險總體可控。下一步，財政部將堅決貫徹落實黨中央決策部署，強化源頭治理，遠近結合、堵疏並舉、標本兼治，會同有關方面不斷完善地方政府債務管理，加快建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，在高質量發展中逐步化解地方政府債務風險。



有記者提問，去年年底我們注意到一些地方債務過高導致了基建停止的問題。想問一下今年將如何應對地方政府債務問題，是否有具體的方案？



藍佛安表示，防範化解地方政府債務風險是事關發展與安全、事關民生福祉、事關財政可持續運行的重大問題，我們也非常關注。近年來，財政部會同有關方面堅決貫徹落實黨中央決策部署，把防風險、推動財政可持續發展擺在突出位置，出台一系列政策措施，不斷健全完善地方政府法定債務管理，積極穩妥化解地方政府隱性債務風險。



2023年，按照黨中央關於“要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案”的決策部署，各有關部門、各級地方黨委政府進一步加大工作力度，採取更多更實舉措，取得了積極成效。財政部在地方政府債務限額空間內安排一定規模的再融資政府債券，支持地方特別是高風險地區化解隱性債務和清理政府拖欠企業賬款等，緩釋到期債務集中償還壓力，降低利息支出負擔。按照“省負總責，市縣盡全力化債”的原則，各地立足自身努力，統籌各類資源，制定化債方案，逐項明確具體措施。經過各方面協同努力，地方債務風險得到整體緩解。地方政府法定債務本息兌付有效保障，隱性債務規模逐步下降；政府拖欠企業賬款清償工作取得積極進展，地方融資平台數量有所減少。總的看，目前我國地方政府債務風險總體可控。



藍佛安說，下一步，財政部將堅決貫徹落實黨中央決策部署，強化源頭治理，遠近結合、堵疏並舉、標本兼治，會同有關方面不斷完善地方政府債務管理，加快建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，在高質量發展中逐步化解地方政府債務風險。