潘功勝：“五篇大文章”是金融發展的著力點

中國人民銀行行長潘功勝（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會今日召開。中國人民銀行行長潘功勝表示，做好科技金融等“五篇大文章”是金融服務實體經濟高質量發展的重要著力點，也是深化金融供給側結構性改革的重要內容，接下來人民銀行將加強與科技、環保等行業管理部門的協同合作，進一步增強金融支持力度、可持續性和專業化水平。



有記者問，關於著力做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融“五篇大文章”，人民銀行是怎麼考慮的？



潘功勝表示，做好科技金融等“五篇大文章”是金融服務實體經濟高質量發展的重要著力點，也是深化金融供給側結構性改革的重要內容。近年來，人民銀行會同其他金融部門和行業管理部門，在這方面做了不少工作。過去這些年，我們在科技、綠色、普惠等領域的金融資源投入增長速度是比較快的。實踐中，也積累了一些好的經驗和做法。下一步，人民銀行將加強與科技、環保等行業管理部門的協同合作，進一步增強金融支持力度、可持續性和專業化水平。主要有這麼幾點考慮。



第一，在宏觀層面，要加強頂層設計和系統籌劃。比如，科技金融方面，科技型企業一般會經歷種子期、初創期、成長期、成熟期不同的階段，企業成長周期的不同階段，對金融需求有不同的特點。在科技型企業成長的早期，更多需要風險投資、創新創業投資基金的介入，目前還是一個薄弱環節；金融機構對科技型企業風險評估能力，也需要進一步提升，下一步需要著力補齊短板，構建覆蓋科技型企業全生命周期的金融服務體系。綠色金融方面，要持續完善綠色和轉型金融的標準體系，發展綠色金融市場，豐富綠色金融產品，強化以信息披露為基礎的市場約束機制。普惠金融方面，堅持“兩個毫不動搖”，健全金融服務民營和小微企業的政策體系和長效機制，引導金融機構平等對待各類所有制企業。



第二在政策層面，強化對金融機構的引導和激勵。運用好結構性貨幣政策工具，設立科技創新和技術改造再貸款，支持高端製造業和數字經濟的發展。繼續實施支持碳減排的再貸款，進一步擴大支持領域，並增加規模。今年1月，我們將支農支小再貸款利率從2%降到1.75%，這是人民銀行提供給金融機構的利率水平。我們還將適當增加支農支小再貸款的規模，繼續實施普惠小微貸款支持工具，將相關激勵政策覆蓋的普惠小微貸款標準由單戶授信不超過1000萬元擴大到了不超過2000萬元。



第三，在落實推進層面，金融機構服務能力的提升非常重要。深入開展科技、綠色、中小微企業等金融服務能力提升工程，完善金融機構內部激勵約束機制，提升金融服務的能力、適配性和普惠性。增強金融機構對科技型企業的風險評估能力，豐富適應高新技術領域特點的金融產品。推動金融機構綠色信貸、綠色債券等產品持續增長，不斷加大對新能源、綠色低碳轉型等重點領域的資金投入。運用大數據、人工智能等現代信息技術手段，提高金融服務的技術能力。人民銀行將以做好“五篇大文章”為重點，深化金融供給側結構性改革，進一步加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融服務，持續推動經濟轉型升級和高質量發展。



（後援記者：段曉魯）