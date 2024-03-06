用抖音爭取年輕選票？民進黨：不會主動接觸

吳崢表示，民進黨不會主動接觸抖音。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）民進黨中執會今天通過今年度預算，為了爭取青年選票，據透露，今年預算主要希望各部門落實青年議題主流化。至於是否加入抖音爭取年輕選票？民進黨發言人吳崢表示，民進黨目前還是不會主動接觸抖音，但如果是別人把我們的影片剪輯使用，我們也不能怎麼樣。



據透露，民進黨人士認為抖音在台灣的代理商是戰“國策”，而戰“國策”負責人是民眾黨不分區“立委”吳春城，使用對手政黨委員公司的平台，這是一件很奇怪的事情。



戰“國策”公司在2024大選前，曾否認是抖音在台灣代理商。



為了爭取年輕選票，民進黨今天中執會通過今年度預算，主要在於經營青年，預算方向在選後針對青年選票加強，強化與青年世代溝通。



據透露，民進黨3月份將在北中南舉辦青年論壇，希望青年議題主流化，未來包含國際部要推動青年國際交流等，各部門都會強化青年溝通的工作，這會作為今年重點工作。而會中有中執委也說，希望黨可以在短影音或是網路社群強化黨的角色，這會是今年最主要大方向青年議題主流化，要把年輕選票放在心中。另外，今年黨工調薪也會跟隨軍公教調薪幅度增加4%。



如果沒有開放抖音，網路聲量就不會有台灣民眾黨高？但據了解，今天中執會並未討論相關議題，抖音在台灣代理商是戰“國策”，使用等於對手政黨委員公司的平台是一件很奇怪的事情。