羅智強：綠沒想解決漁船案　存兩種糟糕心態

國民黨“立委”羅智強接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月7日電（記者 張穎齊）金門漁船事件持續延燒，引發兩岸緊張。中國國民黨“立委”羅智強接受中評社訪問表示，蔡政府短期內並沒有打算解決此問題，有2種可能性，其一是擺爛丟給未來的賴清德，其二是做球給賴清德，讓賴上任後能否有舒緩的作法，但他都認為是非常糟糕的心態，已對台灣造成巨大傷害。



羅智強，政治大學法律系碩士，國民黨台北市第六選區（大安）“立委”，曾任台北市議員、國民黨副秘書長、“總統府”副秘書長、發言人、中原大學通識中心兼任副教授。



羅智強表示，他觀察民進黨短期內並沒有打算解決漁船案，這也跟目前處於看守政府有關，會一直鬧到5月20日丟給新的賴清德政府處理。他認為有2種可能性，一種是繼續“抗中保台”、擺爛給賴清德去收拾善後；其二是故意做球給賴清德，看賴一上任能不能去緩和。



羅智強強調，但這2種都是非常糟糕的心態、非常糟糕的處理問題方式，未來會怎樣，他不知道，但當兩岸協商溝通時，民進黨卻都選擇蓋上黑布，這樣失能的領導，去遮蓋漁船案的真相，都是意識形態操作。



羅智強向中評社說，他在內政委員會看著“海洋委員會”主委管碧玲與整場質詢，管碧玲就是堅持偵查不公開，資料也不給對岸，他要舉2013年廣大興28號事件的例子，當兩造產生衝突時，釐清真相是談判的第一要務，菲律賓政府在廣大興案掌握所有證據錄影，即使對菲不利，但菲律賓也公布了，結果出來就是一翻兩瞪眼，“海委會”應做為海巡弟兄的後盾，而不是讓海巡面臨如今的狀況。



羅智強指出，政府應該在捍衛海巡尊嚴下提供執法的環境，但顯然管碧玲沒有，無能、酬庸、外行，將海巡限於不義，無法用專業處理風波，反而做很多政治操作，企圖用政治的煙火掩蓋錄影真相，荒腔走板，所以他才說管碧玲並沒打算解決問題。