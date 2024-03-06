台北市女公務員賣大麻遭逮　蔣萬安震驚

台北市政府。（中評社 資料照) 中評社台北3月6日電／台北市政府爆發女科員販毒案！台北市政府社會局老人福利科劉姓女科員，涉嫌於今年1月間販賣第二級毒品大麻，面交毒品的地點還大膽地選在北市府大門口附近，警方報請台北地檢署指揮偵辦，北檢6日指揮台北市警大安分局兵分3路搜索搜索劉女辦公室座位及住處，依涉犯《毒品危害防制條例》拘提劉女及周姓男友2人到案。



綜合台媒報導，台北市政府表示，台北市長蔣萬安第一時間知悉、非常重視，立刻下令全力配合檢調偵查，務求勿枉勿縱，一定嚴懲嚴辦，也當即要求社會局，即刻移送公務員懲戒委員會。



據瞭解，今年1月間，大安警分局臨檢發現1名男子持有二級毒品大麻，該男子聲稱是跟劉姓女子購買，警方溯源追查。據瞭解，檢警獲報該女科員疑似販賣大麻，先在住處找到毒品後，更發現該科員疑似在市府大門交易大麻，今早檢警人員在北市社會局、政風人員的陪同下到社會局辦公場地展開調查，目前女科員在北檢偵訊中。



警方報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，檢警昨兵分3路搜索，搜索地點除了劉姓女科員位於北市府的辦公室位置外，還包括她與周姓男友的住處，並以毒品案被告身分拘提2人到案。



台北市副發言人郭音蘭表示，台北市長蔣萬安第一時間知悉、非常重視，立刻下令全力配合檢調偵查，務求勿枉勿縱。她強調，如有違法情事，決不寬貸、決不護短，一定嚴懲嚴辦，也當即要求社會局，即刻移送公務員懲戒委員會。



台北市社會局回應，關於本案，是同仁私下涉法行為，基於偵查不公開，全力配合司法調查，毋枉毋縱。