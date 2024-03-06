中方將繼續支持近東救濟工程處在加沙開展工作

中評社香港3月6日電／中國常駐聯合國副代表耿爽5日表示，中方將繼續同國際社會一道，支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）以及其他人道機構在加沙開展工作，為早日平息加沙戰火、緩解人道危機、落實“兩國方案”、實現中東長治久安作出不懈努力。



新華社報導，耿爽在聯大關於近東救濟工程處問題會議上表示，巴以新一輪衝突爆發以來，加沙發生了前所未有的人道災難。近東救濟工程處的存在與工作，對200多萬加沙民眾獲得國際人道援助不可或缺、無法替代。工程處員工冒著生命危險，用自身的努力和犧牲構築起加沙民眾的生命線。



耿爽說，令人不安的是，工程處近來遭到系統性的攻擊和指責，受到以色列單方面的抵制和不公正對待，中方對此表示嚴重關切和堅決反對。中方支持聯合國對工程處員工受到的有關指控開展獨立、公正調查，呼籲以色列和有關各方為調查提供一切配合。同時，絕不能因開展調查而否定甚至破壞工程處的工作，更不能攻擊工程處以及其他人道機構的救援人員。



耿爽說，在當前這樣極端困難的情況下，中斷對工程處的支持，無異於剝奪加沙民眾最後的生存希望，無異於集體懲罰所有那些依賴於工程處的巴勒斯坦民眾。中方呼籲有關捐款國充分考慮加沙民眾特別是婦女兒童的災難性處境，以加沙人道救援大局為重，立即恢復對工程處的供資。



耿爽表示，實現加沙立即停火，是國際社會的壓倒性呼聲，也是聯合國安理會早該作出的決定。但是，由於一個常任理事國的持續阻撓，安理會遲遲未能就此採取行動。中方呼籲這個國家秉持公正和負責任態度，不要繼續站在國際社會對立面。齋月即將到來，這對廣大穆斯林來說是一段十分神聖的日子。以色列應該立即停止對加沙的軍事進攻，停止對巴勒斯坦人民的強迫遷移，切實履行佔領方義務，保障人道物資準入，保障包括工程處在內的人道機構和人員的安全。