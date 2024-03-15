邵育群答中評：大陸打開大門 台方阻撓融合

上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群（中評社資料圖） 中評社香港3月15日電（記者 盧哲）上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群近日接受中評社記者專訪，解讀今年《政府工作報告》的涉台論述。邵育群認為，雖然報告涉台論述非常簡單，但內容非常完整，方方面面都涉及到了。相關表述有很強的針對性，尤其是針對島內選舉結果以及美方逐漸掏空一個中國政策的做法。



3月5日上午，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。今年《政府工作報告》涉台內容提到：我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。



邵育群對中評社記者解讀說，政府報告雖然關於台灣問題的這一段表述非常簡單，但是內容非常完整，方方面面都涉及到了。跟去年政府工作報告涉台論述相比，今年涉台論述新增了堅決反對“台獨”分裂和外來干涉的內容，相關表述很明顯具有很強的針對性，尤其是針對台灣島內的選舉結果，以及美方逐漸掏空一個中國政策的做法。

