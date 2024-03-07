姚志勝答中評：僑胞可為融合示範區貢獻力量

全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝（中）參加3月6日港澳政協聯組會議（中評社 林艷攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艷）全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝3月6日在全國兩會接受中評社記者採訪表示，大灣區在粵港澳三地融合發展方面積累了大量寶貴經驗，對福建推動兩岸融合發展示範區具有重要的參考借鑒意義。他也認為，僑胞具備獨特優勢，能夠在推動兩岸融合發展示範區過程中發揮所長，作出“僑”的貢獻。



今年是《粵港澳大灣區建設規劃綱要》發佈五週年，去年中央為深化兩岸融合發展也特別發佈了《意見》文件。對於粵港澳大灣區融合發展對兩岸融合發展示範區建設有何借鑒意義？姚志勝表示，福建是粵港澳大灣區的近鄰，兩地同屬泛珠三角區域。大灣區在粵港澳三地融合發展方面積累了大量寶貴經驗，對福建推動兩岸融合發展示範區具有重要的參考借鑒意義。我認為，當中比較凸出的借鑒意義有三點：



一是金融合作。深圳是內地重要的金融中心，香港是重要的國際金融中心，大灣區建設5年來，深港為大灣區的資金流動和互聯互通推出了多種措施和制度，大灣區經濟發展提供了有力支撐。兩岸融合發展也涉及兩岸產業企業的投融資和資金調動，示範區借鑒大灣區的金融合作，可以加強發揮福建的海峽股權交易中心作用，支持福建打造兩岸區域性金融服務中心，吸納更多台企參與兩岸共同市場發展，進一步做大做強。



二是科技與製造業合作。大灣區是國家重要的高新技術研發和先進製造業基地，形成“廣州-深圳-香港-澳門”科技創新走廊，體現了融合發展對創新發展的重要意義。福建則是製造業大省，台灣電子信息產業發達，示範區借鑒大灣區融合發展過程中發揮創新科技的優勢，設立示範區創新走廊，有利提升示範區的科技與製造業水平。

