四青年學者答中評：對台工作在推進

南京大學歷史學院、台灣研究所助理研究員張萌（中評社資料照） 中評社香港3月15日電（記者 束沐 段曉魯）十四屆全國人大二次會議3月5日開幕，國務院總理李強在《政府工作報告》中指出，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。就今年《政府工作報告》涉台論述，四位大陸青年涉台學者接受中評社採訪，他們認為，大陸方面將堅定貫徹總體方略，堅決壓縮“台獨”和外部干涉勢力空間，同時深化融合發展、促進兩岸交流交往。



南京大學歷史學院、台灣研究所助理研究員張萌認為，《政府工作報告》涉台論述的突出重點是“兩個堅持、兩個反對、一個深化”。



第一，“兩個堅持”是堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”。2022年，政府工作報告寫入“貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略”，此後連續兩年繼續重申，說明新時代對台大政方針日趨成熟，總體方略已經成為對台工作的最高指導思想。



第二，“兩個反對”是堅決反對“台獨”分裂和外來干涉。當前島內“台獨”分裂和外來干涉勢力的挑釁和勾連升級，針對兩岸情勢的最新情況，政府報告也作出積極調整、釋放出強烈信號，就是要堅決反“獨”反干涉，可以說這是未來對台工作的重點之一。而不斷壓縮“台獨”空間，是為了維護兩岸和平發展環境，是為了推進祖國和平統一進程，強調要以和平方式解決台灣問題，這是一個十分明確的信號，希望台灣各界能夠體會到大陸的善意和用心。



第三，“一個深化”是深化兩岸融合發展。融合發展是實現兩岸和平統一的必由之路，也是大陸進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動。所以我們提出建設兩岸融合發展示範區、加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場，我們也希望把相關經驗推廣到其他地區，惠及更多的兩岸同胞。雖然兩岸關係雜嚴峻、大陸對台工作克難前行，我們仍然在努力地向前推進，這體現出了我們的責任和擔當，也顯示出中央在對台工作上的定力和自信。

