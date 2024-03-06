趙少康挺朱立倫整併黃復興　加碼喊要五化

針對國民黨展開大規模黨務組織整併，趙少康在臉書發表看法。(照:趙少康臉書) 中評社台北3月6日電／中國國民黨主席朱立倫展開大規模黨務組織改造，整併黃復興黨部。資深媒體人、戰鬥藍召集人趙少康今日發文表示，國民黨要加速走向“扁平化、內造化、精緻化、民主化、年輕化”，不走必死無疑，啟動黃復興組織調整是不得已的作法，但只改變黃復興還不夠，國民黨必須拉高年輕黨員比重、必須具有理想性，才能有更高的號召力，獲得更多選民認同，才有機會和希望。



趙少康今天在臉書發文“老兵不死，感念黃復興貢獻”，指出朱立倫主席啟動國民黨組織改造，黃復興黨部將被併入各地方黨部，“黃復興”一直都是國民黨的鐵衛部隊，向心力強、使命必達，對國民黨跟“國家”的貢獻無法抹滅，面臨轉型的此時，國民黨組織調整只是第一步，更重要的是要提出能號召更多支持者的論述與願景，才能讓國民黨榮光再現。



趙少康表示，如今的國民黨，早已不是當年家大業大、軍容壯盛的光景，必須加速走向扁平化、內造化、精緻化、民主化、年輕化，不走必死無疑，啟動黃復興組織調整，真是不得已的作法。



趙少康呼籲，只是改變黃復興運作還不夠，健康的黨員結構應該和社會結構一致，不能40歲以下選民占社會的40%，國民黨40歲以下的黨員卻只占14%，必須拉高年輕黨員比重，國民黨才有機會和希望。



趙少康提醒，面對民眾黨以及民進黨的競爭，除了組織調整，更重要的是國民黨必須具有理想性，才能有更高的號召力，獲得更多選民認同，這個百年政黨才有機會和希望。

