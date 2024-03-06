朱立倫整併黃復興　為連任黨魁鋪路？

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電／2024大選後，中國國民黨主席朱立倫展開大規模黨務組織改造，其中，最受關注的是特種黨部黃復興黨部將走入歷史，併入組發會以及各地方黨部。台媒分析，黃復興去留一直是敗選檢討的基本命題，但每次都不了了之，除了不想得罪黨內最大派系，過去幾屆的黨主席任期都做不滿，如今朱立倫推動黨務轉型，不只為2026選舉展開布局，也為自己黨魁連任之路預先鋪排。



國民黨今天召開中常會，通過修正中央委員會組織規程，中央黨部調整為7大部門，增設數位黨部，整合青年業務，以數位方式強化青年工作，也將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，並在組發會增設“退伍軍人部”，處理退伍軍人組織運作。



國民黨中央設立7大部門，包括：政策委員會、組織發展委員會、文化傳播委員會、行政服務委員會、數位黨部、革命實踐研究院、考核紀律委員會等，另設國際事務部、大陸事務部。同時，精簡各單位二級部及調整業務執掌。



根據《中時新聞網》分析報導，2000年大選，國民黨首次丟掉政權，進行黨務改造行動中，各個特種黨部全部裁撤，直接與地方黨部合併，但獨留黃復興黨部。2020年敗選檢討，當時甫接任黨主席的江啟臣，原本也有意將黃復興黨部轉為“退伍軍人委員會”，就是因為黨內沒有共識，最後還是無疾而終。因為，不論是黨內或黨外選舉，想選的人都得罪不起這支“鐵票部隊”。



黃復興黨部之所以被稱為“黨內有黨”，除了從上到下編制完備，紀律嚴明且內聚力強。過去，國民黨在地方選舉提名，除了縣市黨部之外，還要尊重黃復興黨部的提名人選，而且估票精準，提名就是當選的保證。譬如“立法院長”韓國瑜，從議員到“立法委員”都是黃復興提名的，因此，當時依照“立委”背景，有所謂軍系“立委”、老農派“立委”的稱號，在“立法院”各據一方；當時軍系“立委”人才倍出，現在只能不分區安排一席聊備一格。



黃復興戰力雖然因為老兵凋零而被譏鐵票生鏽，但對朱立倫而言卻是“餘悸猶存”。朱立倫1998年投入“立委”選舉，因為是採報准參選，因此，即便父親朱樟興是退役上校，是根正苗紅的黃復興血統，但身為軍人子弟的朱立倫，在桃園榮家卻只開出個位數選票，與民進黨的候選人不相上下，因為黃復興的票都配給軍系“立委”朱鳳芝。



2021年黨主席選舉，雖然列為“總統”級”的候選人，但朱立倫面對有黃復興力挺的張亞中卻是陷入苦戰，據瞭解，除了“立委”傅崐萁串連地方議會系統力量，加上部分擔心張亞中當選的勢力，從支持江啟臣轉向支持朱立倫，才讓選情出現翻轉。當時黃復興黨部黨員數約為8萬3千人，佔全體黨員34萬人約24%，在黨主席選舉絕對具有關鍵影響力，但也能夠左右國民黨的路線；朱立倫因應明年黨主席以及2026選舉，調整“體質”勢在必行。