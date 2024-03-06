十四屆人大二次會議經濟主題記者會

十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）3月6日，十四屆全國人大二次會議在北京梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會。國家發展和改革委員會主任鄭栅潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清就發展改革、財政預算、商務、金融證券等相關問題回答中外記者提問。



以下是記者會問答全文：



全國人大常委會辦公廳新聞局局長金晴中：媒體朋友們，大家好！歡迎參加十四屆全國人大二次會議記者會，本場是經濟主題的記者會。大會新聞中心很高興邀請到5位嘉賓出席今天的記者會，並回答大家的提問。5位嘉賓分別是：國家發展和改革委員會主任鄭栅潔先生，財政部部長藍佛安先生，商務部部長王文濤先生，中國人民銀行行長潘功勝先生，中國證券監督管理委員會主席吳清先生。謝謝。現在，請直接開始提問。



美國消費者新聞與商業頻道記者：我的問題提給鄭栅潔主任。政府工作報告將今年中國經濟增長預期目標設定為5%左右，而一些國際機構的預測則為4.5%左右。您如何看待中國經濟形勢？支撐中國經濟實現增長目標的主要動能有哪些？他們能否抵消拖累增長的負面因素？



國家發展和改革委員會主任鄭栅潔：謝謝您的提問。借這個機會，也感謝媒體的各位朋友對國家發展改革委的關注和支持。中國經濟受到各方高度關注，不同的國際機構從各自視角提出了不同的觀點和看法。今年將5%左右作為中國經濟增長預期目標，是黨中央、國務院在綜合平衡基礎上兼顧當前和長遠、需要和可能提出的，是經過科學論證的。這一目標符合“十四五”規劃的年度要求，與經濟增長的潛力基本匹配，是一個積極向上、奮力一跳能夠實現的目標。



您關心今年的經濟形勢，形勢形勢，既要看“形”、又要看“勢”，這裡我從“形”和“勢”兩個角度談一些看法。一是看“形”，2023年中國經濟發展主要預期目標圓滿完成，“穩”“進”“好”特徵突出。可以從“三個新”來看。第一個“新”是從總量指標看，經濟恢復回升又有新成效。經濟增長方面，去年前低中高後穩，全年增長5.2%，比上年提高2.2個百分點。就業方面，城鎮調查失業率為5.2%，比上年下降0.4個百分點。國際收支方面，年末外匯儲備規模為3.24萬億美元，比上年末增加1103億美元。