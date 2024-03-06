退役軍官遭起訴停月退？馮世寬：別看太嚴重

綠委沈伯洋（左）質詢退輔會主委馮世寬。（照片：截自“立院”直播） 中評社台北3月6日電／退輔會主委馮世寬今日至“立法院”進行業務報告並備質詢，民進黨“立委”沈伯洋問馮，先前曾說，退役官兵違反“國安法”需要追討退休俸，但等待判決曠日廢時，可否有機會在一個月內研議在起訴階段，就停止、甚至喪失權益？對此，馮世寬直言，因為退輔會內部還要研議，1個月內不可能提出。他並強調，自己接觸基層甚多，針對這些涉犯“國安法”的退役官兵，他都當成“宵小”，“國軍”對於“國家”的熱愛不可能撼動，不要看得太嚴重。



《中時新聞網》報導，沈伯洋表示，現有各式軍種退將都赴中，趨於頻繁，例子越來越多，退將張延廷曾說，現在中共滲透有4種手法，包括找退役軍官搭橋樑接觸現役者、放長線釣大魚找有晉升潛力者、招待軍人家眷出遊、文化交流等，這幾種手法，究竟哪些是比較主要？



沈伯洋指出，2015年後，共有12起“共諜”案遭判刑，協力者均為退役軍官，等於是找退役軍官搭橋樑接觸現役者這種手法最多，退輔會是否知道這些退役軍官從事何種業務以及年齡分布？



馮世寬表示，去年因為中國大陸要籌辦黃埔軍校成立100周年紀念，自己以退輔會主委身分，破例為這件事情召開記者會，呼籲退除役官兵，“黃埔軍校撤退來台後整個都遷移到台灣，我們所有軍事訓練都以黃埔精神作為教育，應該要認清參加這活動，不是去支援、也不是資助，應該是看他們怎麼辦，但也勸導這些退將不要去，應該在今年黃埔軍校成立100周年全力支援，辦一個成功的百年大慶”。



馮世寬指出，退輔會深度研討中共滲透手法、煽動挑撥、製造混亂等，但距離還差很遠，依照他自己去20、30次中國大陸的經驗，至今都沒人找過他，而且自己還當過情報次長，加上又是空軍上將，應該最有宣傳性及利用性，為什麼？他當“國防部長”後才瞭解，退伍軍人“愛國”精神是無法撼動的。



沈伯洋回應，風險應該控管，對“國安”而言一個案例都不允許，除了福利給予及職訓外，是否有其他手段？跟退輔會相關的是福利部分，馮世寬先前曾說，退役官兵違反“國安法”需要追討退休俸等，但等待判決都是曠日廢時，定讞要花很多時間，若要等到那時候，並沒辦法真的將其拉住，退輔會是否有機會研議在起訴階段，就停止、甚至喪失權益？

