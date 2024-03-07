兩會熱議：福建代表團代表談兩岸融合發展

十四屆全國人大二次會議福建省代表團6日下午在北京國二招賓館舉行開放團組會議（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月7日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議福建省代表團6日下午在北京國二招賓館舉行開放團組會議，中共中央委員、福建省委書記周祖翼主持會議，共有境內外共計73家媒體、105名記者入團採訪。會上福建省龍岩市委副書記、市長胡盛，中國佛教協會副會長、閩南佛學院院長則悟和福建省平潭綜合實驗區黨工委副書記、管委會主任黃建波就推進兩岸融合發展進行了主題發言。



胡盛表示，服務兩岸融合發展龍岩有兩個獨特的優勢。一是“海峽客家”品牌，祖籍閩西的台胞有70多萬人，與台灣客家有深厚淵源。二是“大陸阿里山”品牌，龍岩漳平的台創園連續7年在國家考評中排名第一。目前園區匯聚的台農有600多位，“台二代”、“台三代”逐年增加。龍岩將發揮這兩個品牌的優勢，更高水平推進龍台的產業合作，更高層次的來開展技術交流工作，努力在推動兩岸的社會融合、經濟融合、情感磨合過程中進行探索與實踐。



則悟表示，佛教在推進兩岸同胞增進認同、民心相通過程當中，可以說是發揮了積極作用。福建佛教與台灣佛教可以說是淵源深厚，特別是閩南佛學院與台灣佛教界可以說是建立起長久的往來情誼。明年是閩南佛學院創建100周年，建議以此為契機來舉辦兩岸佛教文化交流論壇，以此進一步發揮佛教文化在兩岸融合發展過程中的積極作用，為祖國和平統一進程貢獻力量。



黃建波表示，平潭作為中國大陸距離台灣本島最近的一個區域，也是全國唯一的綜合實驗區。平潭通過持續加大先行先試的力度，率先實現了對台主要港口的客貨運的全覆蓋，同時建立了對台的職業資格、企業資質及行業標準采信體系，另外還推出了70餘項對台的創新舉措，使得平潭逐漸成為兩岸民眾和貿易往來的一個重要的通道。此外，《意見》的發布也賦予了平潭新使命和新機遇，平潭將探索構建對台全方位開放的格局，讓兩岸同胞能夠共享發展機遇，共創美好未來。

