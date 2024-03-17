中評專訪：朱鼎健談香港的發展前景

港區全國政協委員、觀瀾湖集團主席兼行政總裁朱鼎健3月6日在全國兩會上接受中評社記者採訪 中評社北京3月17日電（記者 林艷）港區全國政協委員、觀瀾湖集團主席兼行政總裁朱鼎健日前在全國兩會上接受中評社記者採訪，就如何看待疫後香港旅遊發展、如何提升香港對遊客吸引力、如何看待西方輿論唱衰香港經濟論調、大灣區與自貿港可以如何聯動以及香港可以在此發揮怎樣的作用、如何看待大灣區新階段建設為香港帶來的新機遇等問題作出回應。



作為商業界人士，朱鼎健表示對香港的競爭力非常有信心。他指出，香港作為灣區的核心引擎，金融、科研、航運等方面的優勢不可取代，繼續發揮在“一國兩制”下擁有的“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，以更高的主動性與粵港澳大灣區、與國家的重大發展戰略相對接，促進人員、貨物、資金雙向流動，香港必將成為新階段國家發展的亮眼名片。此外，他也認為，粵港澳大灣區和海南自貿港兩大經濟區域將來互動合作的空間還非常廣闊，香港可以在其聯動中扮演重要的作用。



加強“用戶思維” 香港旅遊市場廣闊



中評社記者：您如何看待疫後香港旅遊業發展？香港應該如何提升對內地遊客吸引力？



朱鼎健：根據旅發局公布2024年全年訪港旅客初步數字約3,400萬人次，對比疫情前的旅客量大約恢復了一半左右。旅遊業是香港主要經濟支柱之一。在疫情前的2019年，旅遊業占本地生產總值約3.6%，雇員人數約232,700人，占整體就業人口約6%。



總結疫情後復甦通關一年的經驗，旅遊業界已經形成了最大共識，就是內地遊客到香港的模式已經發生了很大改變。之前有些是走馬觀花式的“到此一游”，還有就是前來購買品牌產品和電子用品等。現在，香港和內地消費在價格和選擇上差別縮小，內地遊客來香港更多的是感受不同的文化氛圍和文化活動。



2023年，內地文旅產業進入了持續性復甦，淄博燒烤、哈爾濱旅遊等熱點事件出現。我感覺這些對香港吸引內地遊客有啟示。香港旅遊需要加強“用戶思維”，像哈爾濱旅遊，除了有冰雪大世界滑冰、滑雪、冰車、看表演等豐富的活動，還非常關注遊客的需求，不斷提供更有創意和沉浸感的旅遊產品和體驗。



對於香港來說，擁有豐富和優質的旅遊資源。比如文化資源上，有故宮文化博物館、M+博物館，還有眾多電影場景打卡點等，關鍵是要講好這些資源的文化故事；在自然生態上，香港擁有豐富的自然資源和生態環境，可以提供更多的戶外活動和休閑體驗；另外香港中西文化交融，可以利用中國和西方一些傳統的節日，謀劃節日旅遊活動；最後，社交媒體、新媒體宣傳推廣在內地旅遊中所起作用很大，香港旅遊可以考慮在這方面增加力度，持續增強自己的吸引力。



香港潛在的旅遊市場仍是非常廣闊，近日，中央政府擴大“一簽多行”措施至西安及青島，接下來還會擴大來港個人游的內地城市名單，所以我們對香港旅遊市場還是充滿信心。

