謝明謀語中評：兩岸旅遊設限日月潭業界失望

國民黨南投縣議員謝明謀。（中評社 方敬為攝） 日月潭過去是大陸遊客來台必訪景點。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月7日電（記者 方敬為）針對台官方再祭赴陸旅遊禁團令，讓兩岸旅遊回春遙遙無期，中國國民黨前魚池鄉長、南投縣議員謝明謀接受中評社訪問表示，南投過去是陸客旅遊熱點，本來地方旅遊業者期待台灣方面開放赴陸團體旅遊，能夠釋出善意，促使大陸遊客來台觀光，未料政策急轉彎，不只台灣旅行社不滿，地方觀光產業也很失望，畢竟兩岸旅遊設限，對台灣而言相對不利。



謝明謀，國民黨籍，現任南投縣議員，歷任日月潭所在地的魚池鄉長、魚池鄉民代表會副主席、義消魚池中隊中隊長、國際獅子會魚池分會長等職，除了深受日月潭觀光業者支持。謝明謀還曾任南投縣茶葉運銷合作社理事主席，家族有多人經營茶行。



台灣官方針對兩岸旅遊政策髮夾彎，讓台灣旅遊業者怨聲載道。而過去大陸遊客來台的熱門景點，地方業者本來也期待兩岸旅遊能逐步回春，如今恐怕遙遙無期。



謝明謀表示，民進黨政府的兩岸旅遊政策，朝令夕改，本來預定今年3月起開放台灣遊客赴大陸團體旅遊，結果卻在2月7日無預警變故，6月以後就不能再出團，毫無善意可言，對台灣的觀光發展肯定會有負面影響的。

