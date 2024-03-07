南投日月潭九蛙疊像浮出水面　旱象壓力再現

日月潭九蛙疊象全數浮出水面。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月7日電（記者 方敬為）近期中台灣雨量銳減，南投日月潭“九蛙疊像”近日全數浮出水面，6日的水位來到744米，距離滿水位，降幅超過4米，加上春耕灌溉需求，日月潭水位持續下降，日月潭風景區管處，5日緊急將玄光、朝霧兩大碼頭的浮排拖離，避免擱淺損壞，旱象壓力再現。



台灣中南部進入稻作春耕期，近期農業用水需求增加，日月潭引水量暴增，加上降雨量不足，讓潭區水位下降，日月潭滿水位748.5米，截至3月6日的最新水位，下探到744米，蓄水率78.2%，跌破八成，潭區浮動碼頭呈現傾斜，觀光遊艇業者擔憂水位持續下探，恐怕影響營運。



水社及伊達邵碼頭潭岸邊更是乾涸、裸露出大片灘地，甚至龜裂長草，為預防水位急遽下降，導致碼頭設施損壞並顧及遊客行走碼頭、引橋及浮排的安全，日月潭風景區管理處先前已與南投遊艇公會及船家協調，達成因應水位下降、碼頭浮排警戒拖離作業決議，宣布5日起分批次拖離朝霧及玄光碼頭1號浮排，暫不提供船舶停靠及載客服務。



日月潭管理處表示，朝霧與玄光碼頭的1號浮排暫停使用，但浮動碼頭仍正常營運，相關應變將做滾動式調整，仍呼籲雨季前，民眾務必節約用水。