如何看待5%左右的增長目標

中評社北京3月7日電／今年政府工作報告提出，2024年國內生產總值增長預期目標是5%左右。



南方日報發表評論員王慶峰文章分析，如何看待這一目標？



一是綜合考慮了國內外形勢和各方面因素。對於中國這麼大的經濟體而言，保持經濟平穩運行至關重要。當前，進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。5%左右的預期目標正是考慮到了這些因素，符合經濟運行規律，是一個穩健的、實事求是的目標。



二是統籌兼顧了短期需要和長線部署。經濟增長不是孤立的，而是和擴大就業、增加居民收入、防範化解風險等緊密相關。比如說，今年要實現城鎮新增1200萬人以上就業的目標，大體就要保持5%左右的經濟增速。而長期來看，到2035年基本實現社會主義現代化，人均國內生產總值達到中等發達國家的水平，這裡面隱含著對經濟增速的要求，5%左右的預期目標與“十四五”規劃和基本實現現代化的目標相銜接，將為後面的工作贏得主動。



三是有力彰顯了積極進取、奮發有為的要求。經濟目標的制定要突出引導，以最大的努力爭取最好的結果。正如政府工作報告所指出，我國具有顯著的制度優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系完備的供給優勢、高素質勞動者眾多的人才優勢，我國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。5%左右的預期目標，充分考慮了經濟增長潛力和支撐條件，是一個“跳一跳、夠得著”的目標，有助於改善預期、提振信心，引導各方面科學合理地謀劃與開展各項工作。



文章強調，大道至簡，實幹為要。不馳於空想、不騖於虛聲，政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力,一步一個腳印抓好落實，5%左右的預期目標一定能夠實現！

