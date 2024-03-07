促進經濟和文化共同繁榮

中評社北京3月7日電／習近平總書記指出：“文化很發達的地方，經濟照樣走在前面。可以研究一下這裡面的人文經濟學。”人文經濟的繁榮發展，是文化與經濟相互交融、相互促進、相得益彰的生動實踐。以江蘇蘇州、浙江杭州為代表的一些地方經濟發達、文化繁榮，成為人文經濟學的實踐樣本。深入研究其中的人文經濟學，對於推動文化與經濟在相互有效轉化中實現共同繁榮、促進物質文明和精神文明相協調具有重要意義。



中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化



人民日報發表南京大學教授洪銀興文章表示，黨的二十大報告提出：“物質富足、精神富有是社會主義現代化的根本要求。物質貧困不是社會主義，精神貧乏也不是社會主義。”中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化，是物質文明和精神文明均衡發展、相互促進，兩個文明比翼雙飛的發展過程。其中一個重要目標就是在不斷提高國家經濟實力、人民生活水平的同時，不斷豐富人民的精神世界、提高全社會文明程度、促進人的全面發展。



物質文明和精神文明是人類認識世界、改造世界全部成果的總括和結晶。物質文明對精神文明具有決定性作用，為精神文明建設提供必要的物質前提和條件。正如馬克思在《〈政治經濟學批判〉序言》中指出的：“物質生活的生產方式制約著整個社會生活、政治生活和精神生活的過程。不是人們的意識決定人們的存在，相反，是人們的社會存在決定人們的意識。”精神文明對物質文明建設具有巨大推動作用。精神文明程度的提升，包括人的思想觀念、思維方式等方面的現代化，既是現代化的一個重要目標，也是現代化的一個重要手段，能夠為物質文明建設提供動力和支撐。恩格斯指出：“物質存在方式雖然是始因，但是這並不排斥思想領域也反過來對物質存在方式起作用”。物質文明和精神文明緊密聯繫、互相影響、互為條件，統一於人的實踐活動。很難設想一個國家或地區在經濟上實現現代化後還是文化的沙漠，也不能設想一個物質上十分富有但精神上很空虛的人能夠實現全面發展。



作為物質文明和精神文明相協調的現代化，中國式現代化不僅要在經濟上實現質的有效提升和量的合理增長，而且要圍繞舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象建設社會主義文化強國，促進物的全面豐富和人的全面發展。加強精神文明建設、豐富人民精神世界，必須堅定文化自信。中華文明源遠流長，五千多年的悠久文明史形成了深厚文化底蘊和歷史積澱。我們完全有條件在推動經濟高質量發展的同時，大力發展社會主義先進文化，弘揚革命文化，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，發展面向現代化、面向世界、面向未來的，民族的科學的大眾的社會主義文化，同時借鑒吸收人類一切優秀文明成果，不斷增強實現中華民族偉大復興的精神力量，促進人的全面發展。



發揮文化對經濟高質量發展的支撐作用



文章指出，從蘇州、杭州等地方的實踐來看，文化促進經濟發展主要體現在通過道德觀、價值觀等方面的長期涵養，實現以文化人，夯實經濟繁榮發展的文化支撐。中國式現代化是億萬人民自己的事業，人民是中國式現代化的主體。在推進中國式現代化進程中，全面貫徹習近平文化思想，廣泛踐行社會主義核心價值觀，建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論等，不僅能夠促進人的現代化，也能夠通過以文化人激發全民族創新創造活力，匯集全體人民的智慧和力量，推動中國式現代化不斷向前發展。



加強公民道德建設。道德的力量是無窮的。加強全社會的思想道德建設，對於形成向上的力量、向善的力量具有重要意義。從中國歷史看，中華傳統美德是中華文化的精髓，蘊含著豐富的思想道德資源，支撐著中華民族生生不息、薪火相傳。比如，蘇州、杭州的繁榮發展離不開崇文、尊師、重教等方面的文化傳統。這種文化傳統不僅提高了人的精神文明程度，而且促進了經濟發展所需要的人力資本積累，今天依然為我們推進改革開放和社會主義現代化建設提供著強大精神力量。黨的二十大報告提出“提高全社會文明程度”並作出具體部署，內容包括實施公民道德建設工程，弘揚中華傳統美德，加強家庭家教家風建設，推動明大德、守公德、嚴私德，提高人民道德水準和文明素養，等等。不斷激發全社會向上向善的正能量，就能為中國式現代化提供不竭的精神力量。



弘揚承擔社會責任的企業家文化。企業營銷無國界，企業家有祖國。比如，一些企業家在興辦實業的同時，還積極興辦教育、醫療、社會公益事業，幫助群眾，造福鄉梓，成為中國民族企業家的楷模。企業家文化不僅包括創新文化，也包括社會責任文化。在推進中國式現代化進程中，需要弘揚這種勇於承擔社會責任的企業家文化，培育具有家國情懷的企業家，把企業發展同國家繁榮、民族興盛、人民幸福緊密結合在一起，主動為國擔當、為國分憂；培育勇擔社會責任的企業家，把社會作為施展才華的舞台，真誠回報社會、投身各類公益事業；培育誠信守法的企業家，讓他們成為誠信守法的表率，促進全社會道德素質和文明程度提升。

