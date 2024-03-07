李慧琼答中評：香港需加快提高自身競爭力

港區全國人大常委李慧琼在兩會上接受媒體採訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）港區全國人大常委李慧琼日前在全國兩會上接受中評社記者採訪，談及下一步如何吸引更多旅客來港消費，她表示，中央惠港措施一直都有，香港本身也應該提高自身競爭力，在每個領域發揮獨特之處。



李慧琼說，“以旅遊為例，我們很感謝中央支持又開放了兩個內地城市——青島、西安的市民可以來港自由行，但歸根結底還是要香港本身具有足夠吸引力，所以香港要在這方面加快發展。過去一段時間，香港特區政府積極推動盛事經濟，這個方向是正確的，很多人也認為值得來。未來，香港啟德體育園即將落成，海濱也是香港一大特色，所以我們完全是可以進一步在盛事之都、好客之都方面做更多工作。當然除了硬件外，軟件也需要配套。我也呼籲香港各界，應該增加更多旅遊打卡點，多些在微博、小紅書等社交媒體上推介香港好玩、好吃的地方，訪港遊客自然會增多。”



此外，李慧琼表示，香港作為粵港澳大灣區的其中一員其實也有本身的特色，我們是最國際化、最開放的城市之一，我們要用好我們聯通世界背靠祖國的優勢，去跟大灣區的不同城市對接，做大做強，讓大灣區整體更好地向前發展。比如說，在科技創新、大數據、生物醫療方面的研究都是可以有協同發展的。

