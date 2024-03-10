黃錦良答中評：中央關注關心香港民生改善

第十四屆全國人大代表、現任香港教育工作者聯會主席黃錦良（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月10日電（記者 郭至君）第十四屆全國人大代表、現任香港教育工作者聯會主席黃錦良在今年全國兩會期間接受了中評社記者採訪，他表示，希望香港能夠更好地發揮自身優勢，為粵港澳大灣區乃至國家的發展繼續積極做出貢獻。



黃錦良對中評社記者說，李強總理的政府工作報告既回顧了過去，也一貫涉及了關於香港的內容，這讓他深受鼓舞，報告再次強調中央對香港政策的堅定不移，即全面準確實施“一國兩制”、“港人治港”、“高度自治”以及“愛國者治港”的原則不會改變。在這個原則指導下，國家已經大力支持香港經濟的發展和民生的改善，經濟發展方面，報告提到了龍年之後實行的西安和青島赴港自由行等措施，顯示了對中央對香港民生改善的關注。夏寶龍主任訪問香港及地區考察調研，瞭解香港市民的生活情況，也體現了中央領導人對香港市民的深厚關愛和關心。



“我個人也認為，香港應利用‘一國兩制’的優勢，背靠祖國，連接世界，這一點非常重要。我希望未來香港能夠更好地發揮自身優勢，為大灣區乃至國家的發展做出貢獻。”黃錦良說。



此外，談及香港的愛國教育，黃錦良表示，考慮到香港現在所面臨的問題，我們需要審視教育問題，現在教育界正在積極推動愛國主義教育的氛圍非常濃烈，並且得到了不同身份的人的支持。我們明白家國情懷的重要性，並認為只要大家都努力提升自己，未來就會充滿希望。

