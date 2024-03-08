港區代表討論兩會熱詞：香港明天一定會更好

3月6日下午，出席十四屆全國人大二次會議的香港代表團在人民大會堂香港廳舉行全體會（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月8日電（記者 郭至君）3月6日下午，出席十四屆全國人大二次會議的香港代表團在人民大會堂香港廳舉行全體會議審查計劃報告和草案、預算報告和草案，並在會後回答記者提問。全國人大代表兼中聯辦主任鄭雁雄、港澳辦副主任周霽等出席。此次會議共有16名港區全國人大代表發言。其中，新質生產力、科技創新等本次兩會的“熱詞”被多次提及，大家都表達了對香港發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局的期望。



港區全國人大常委李慧琼第一個發言，她表示，香港作為國家的一份子，在推進強國建設中應該有所擔當。“利用香港一國兩制的優勢，推動國家加快發展新質生產力……香港有高度國際化的特點，應鼓勵更多外資通過香港進入內地市場，既為國家吸引外資，也為香港提振經濟，著力國家金融高質量發展。”李慧琼說。



港區全國人大代表、香港體育協會暨奧委會副會長霍啟剛談到，以往報告中會將涉及體育的內容放到民生版塊，今年的報告將很多體育的內容放在經濟方面聚焦，肯定了體育賽事作為新消費增長點的經濟層成果。他也說，我國發展面臨的環境仍然是戰略機遇和風險挑戰並存，香港作為連接國際的橋梁，更需要主動準確的研判國際形勢，除了要關注政治上的安全風險，還要全面認識總體國家安全觀。



港區全國人大代表、香港科技大學校長朱葉玉如發言表示，人才才是科技創新的最重要資源，是保護技術壁壘的關鍵。我們應該進一步優化人才培養環境的體制，建設全方位的開放性、戰略性的人才體系，培養和引進具有全球視野的創新人才，同時將這些人才的創新能力與國家的戰略需求對接起來，讓人才成為推動科技中心和新質生產力發展的強大動力。“香港可以在源頭創新、產業創新、人才創新這三個方面，為國家新的發展戰略貢獻力量。”她說。

