中評鏡頭：人民大會堂裡藏了一個小西藏！

3月6日，出席十四屆全國人大二次會議的西藏代表團在北京人民大會堂西藏廳舉行開放團組會議（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月8日電（記者 郭至君）3月6日，出席十四屆全國人大二次會議的西藏代表團在北京人民大會堂西藏廳舉行開放團組會議，審議政府工作報告並回答記者提問。時隔多年，全國兩會代表團恢復了開放團組活動，中評社記者也得以再進入人民大會堂西藏廳，仔細觀察這洋溢著濃濃民族風情的會議廳。



中評社記者看到，布達拉宮、雪山、祥雲、哈達這些西藏“標誌物”都在會議廳裡有所展現，其中，主體巨幅壁畫《扎西德勒圖—歡樂藏歷年》成為了廳內最能展現西藏特色的亮點。這幅壁畫氣勢恢宏又精雕細琢，曾被借至2011年上海世博會進行為期半年的展覽。其中包含了西藏深厚的歷史文化和宗教信仰。而壁畫的內容則是對藏歷新年慶典的完美呈現——從新年除夕之夜的熱鬧盛況，直至大年十五的備耕期，壁畫以精湛的技藝展示了藏族的文化與風俗。壁畫中，71位性格各異的藏族人物與49只吉祥動物交織呈現，為人們展示了一個真實而又夢幻的西藏。此外，廳內還有西藏各市地六幅風光壁畫，有日喀則的《珠峰叠彩》、山南的《雅江之春》、昌都的《羌塘牧歌》、藏北的《納木情深》、工布的《林海果園》及拉薩的《龍潭春秋》。另外，也有兩幅表現西藏農區和牧區慶豐收的民俗風情壁畫《望果節》和《雅吉節》。



西藏廳內的壁畫堪稱大會堂中的傳奇之作。在人民大會堂全國各省區市大廳室壁畫中，西藏廳的作品面積最大，大小9幅，合計235平方米；設計創作時間最長，從1981年至1984年，反復19稿才得以通過；展示存留時間最長，據北京人民大會堂管理局介紹，自1979年以來，各省區市大廳室都做過多次重新布置與作品更換，唯獨西藏廳的壁畫經受住了時間的考驗而展示至今。



整體來看，整個西藏廳都彌漫著濃厚的藏族風情，無論是裝飾還是陳設，都與壁畫相得益彰，真可謂是把一個小西藏畫在了人民大會堂裡！



（後援實習記者 吳雨菲）

