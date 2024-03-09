中評鏡頭：人大會堂香港廳 江澤民題詞顯眼

人民大會堂香港廳（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）莊嚴雄偉的人民大會堂，建築面積17.18萬平方米，有各類廳室300多個，其中有34個各具特色的地方代表廳，其中香港廳的總面積達到1728平方米，是人民大會堂內以地區名命的面積最大的廳室。



中評社記者一進到主會議廳，就留意到了迎門的大屏風，據介紹，屏風長7米、高3.4米，由花梨木和石材結合製作，屏風正面中心是江澤民的題詞——“執行一國兩制方針，保持香港繁榮穩定”，用中國傳統木雕貼金箔的工藝精心製作。屏風背面是巨幅彩墨畫《荷塘香遠》，反映親緣團聚的一片祥和景象，又寓意炎黃子孫同根相連，源遠流長。特別值得一提的是，牆面正中是巨幅絨綉壁畫《維多利亞港夜景》，寬8.6米，高3.6米，是將1000多種單色的純毛絨線劈開，按不同色調拼合，由9名工人飛針走線216萬針手工綉制而成。



據悉，香港廳分為主會議廳和多功能廳兩部分，有小休息廳、廚房、衛生間、室外花園等配套設施。在與人民大會堂整體建築相協調的基礎上，體現香港地區文化多元化和中西交融的特色。此廳於1997年5月12日竣工，這一天也恰是香港回歸前的第五十天。香港廳的建設可謂是經過了深思熟慮，從初步的設計到最終的實施，經歷了22輪的修改，才最終呈現在眾人眼前。



（後援實習記者：吳雨菲）

