中評社北京3月7日電／產業振興是鄉村全面振興的重中之重。2024年中央一號文件提出要把農業建成現代化大產業，為進一步提升鄉村產業發展水平、做好新時代新征程“三農”工作明確了方向。



光明日報發表中國人民大學農業與農村發展學院教授孔祥智文章表示，把農業建成現代化大產業，首先，要使農業形成產前、產中、產後完整的產業鏈條，包括農業生產資料供應、農業技能培訓、農業資金供給、農業機械服務、農產品烘幹儲藏、農產品初級加工和深加工等環節，並實現一二三產業融合發展，衹有這樣才能保證農業實現低成本投入、高價值產出並形成合理的價值鏈。其次，廣泛應用現代科學技術，既包括生物技術等促進動植物生長的技術，也包括旨在提高農業生產效率的大數據、智慧農業等技術。能夠構建梯次分明、分工協作、適度競爭的農業科技創新體系，形成技術創新通道，不斷取得核心前沿技術突破並在國際上處於領先地位。再次，形成現代化的農業經營體系，包括農業生產體系和社會化服務體系，實現小農戶與現代農業發展的有機銜接。從次，實現可持續發展。保護耕地資源，提升耕地質量，促進農田永續利用；形成高效用水用肥技術體系，減少資源浪費，改善農業農村環境；修復農業生態，提升生態功能。最後，增強糧食和重要農產品的供給保障能力。大產業之“大”，就是要充分挖掘各類農業資源，農林牧漁並舉，推動農業種養、加工、流通等全環節一體發展，提升全產業鏈價值，生產城鄉居民生活所需要的品種豐富的農產品，確保糧食等重要農產品的穩產保供。



文章認為，把農業建成現代化大產業，不可能一蹴而就，必須以習近平總書記關於“三農”工作的重要論述為指導，圍繞“大”字做文章，體現大農業、大科技、大開放、大融合。



大農業，即樹立大農業觀、大食物觀，全方位多途徑開發食物資源。踐行大農業觀，就要在確保生態環境不斷改善的前提下充分開發各類資源，構建糧經飼統籌、農林牧漁結合、植物動物微生物並舉的多元化食物供給體系，滿足人民日益增長的多樣化食物需求。大農業是全產業鏈性質的現代化大產業，尤其應注重農產品加工業的發展，為此，一是加強區域性預冷烘幹、儲藏保鮮、鮮切包裝等初加工設施建設，減少收穫或加工環節的浪費；二是推廣應用新型殺菌、高效分離等精深加工技術；三是推進農產品加工副產物綜合利用；四是鼓勵大型農民專業合作社辦加工業，把加工增值利潤盡可能留給農民。

