港區代表委員答中評：中央支持香港

香港人大代表團全體會議開放，開會前眾人微笑面向媒體（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君 林艶）十四屆全國人大二次會議於3月5日在京開幕，總理李強做了政府工作報告。對此，多位港區全國人大代表和政協委員在兩會期間對中評社記者談了他們聽完報告之後的感受。港區的全國人大代表和政協委員們都認為政府工作報告鼓舞人心，傳遞出了穩健和自信的信號，他們均對香港未來繼續融入國家發展大局充滿了信心。



港區全國人大代表、滬港聯合控股有限公司主席姚祖輝說，今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，在這個重要的時間節點上，總理的工作報告為我們指明了未來發展方向，讓我們更加堅定了信心和決心為祖國實現高品質發展而努力。香港很有機會成為國家的高等教育樞紐。香港在教育領域擁有得天獨厚的優勢，香港的高校在全球範圍內享有盛譽，擁有一流的教學和研究設施，以及來自世界頂尖的教授，這些優勢為香港建設世界一流大學，成為國際高等教育樞紐提供了堅實的基礎。高等教育是香港新的高質量服務行業，是朝陽行業，完全有機會成為香港第九大中心，提升我們國家在全球教育領域的地位和影響力。



姚祖輝也談到，香港還可以與中央政府政策相配合，實現產教融合、校企合作，推動產學研相結合，實現教育，科技，人才“三位一體”發展格局。特區政府可以加強向海外推廣香港教育、制定國際化的發展規劃，加強專資院校教師培養培訓，促進教育多元化發展。此外，通過政策和財政的支持，放寬來港就讀入境限制，增加高校住宿，提供獎學金和助學金等，吸引內地及海外，特別一帶一路優秀人才來港發展。同時鼓勵企業，社會各界為高校提供科研資源和支援，為人才提供實踐平台和就業機會。



“我們還要堅持和平外交政策，講好香港故事。香港是一個多元文化的城市，我們應該通過和平外交政策，展示香港的獨特魅力和優勢，增強國際社會對香港的認知和瞭解，堅持和平發展道路，堅持互利共贏的開放戰略。”姚祖輝表示。

