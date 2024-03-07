台灣將引進印度移工　方天賜析為何不透明

新竹清華大學通識教育中心副教授方天賜。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月7日電（記者 盧誠輝）針對台灣與印度簽署MOU引進移工連日掀起話題，新竹清華大學通識教育中心副教授方天賜接受中評社訪問表示，引進印度移工原本是件好事，但卻因台灣社會對印度不夠瞭解，政府也沒做好相關配套措施，才會引發民眾的疑慮，MOU也簽的異常低調與不透明，且因現在是看守“內閣”階段，有些官員不一定會留任，所以他建議應等520新政府上任後再去洽談其他相關細節，而這段時間也能讓台灣先做好準備，並藉此檢討新南向政策執行面是否有調整與修正空間。



方天賜，英國倫敦政治經濟學院國際關係博士，曾任台灣駐印度代表處科技組秘書、代理組長，新竹清華印度研究中心副主任、新竹清華通識教育中心副教授。研究專長：印度研究、中印關係、外交政策、國際關係理論。



剛從印度訪問返台的方天賜指出，引進印度移工的議題已經談很久了，至少從2017年開始就談到現在，但為什麼民眾直到現在仍對印度不太瞭解，就是因為政府沒有好好跟民眾溝通，讓民眾沒有心理準備，而現在又用異常低調的視訊方式來跟印度簽署MOU，當然就會讓民眾有更多的疑慮，覺得不夠透明公開，政府應該更開誠布公去跟民眾談引進印度移工的議題。



由他擔任理事長的台灣印度研究協會早在去年就發聲明支持政府開放印度移工的政策，也樂觀其成，方天賜說，但政府卻從未去諮詢過協會意見，就算協會想幫忙也幫不上，政府應該要把相關配套措施先做好，才能解除民眾的疑慮。



方天賜認為現在主要問題有三，一是台灣過去對印度的認識不夠，交流有限，政府雖然推動新南向政策，但台灣到現在卻沒有任何一所大學有印度研究系所，在大學都這樣了，社會上更不太有機會去完整的認識印度這個國家，所以台灣對印度的認識通常都是從新聞資訊或社群媒體的一些片段組合起來，有很多可能是負面消息，所以久而久之對印度觀感就會有一些落差。



第二是台灣的經濟環境其實並沒有那麼好，還是有低薪的問題存在，就像歐洲對難民的問題會有一些反彈一樣，讓民眾質疑外籍移工來台是否會搶走工作機會，甚或讓台灣的低薪問題一直持續惡化。但低薪的因果關係應該還是要去釐清清楚，因為像現在有引進印度移工的日本、新加玻和中東等國家，都沒有低薪的問題，所以台灣低薪的問題不完全跟移工政策有關。