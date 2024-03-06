印度外長蘇傑生：將與中國重構世界秩序

中評社香港3月6日電／印度外交部長蘇傑生日前接受了《日本經濟新聞》的採訪，表示“印度和中國將重構世界秩序”。



蘇傑生表示與俄羅斯的關係“相互有益”，在此基礎上稱“將毫不猶豫地努力實現對話與和平”，表明了有意充當俄烏停戰的中間人的想法。



蘇傑生強調“擁有不同歷史和文化的印度和中國這兩個大國，正在對國際對話和決策產生影響”，提出了經濟和政治兩方面都存在重構的看法。



作為根據，蘇傑生提出預測，認為到2075年衹有中國和印度兩個國家的經濟規模將超過50萬億美元。同時還表示，隨著七國集團(G7)的影響力減弱，印度和中國等新興和發展中國家“全球南方”崛起，世界的狀態將改變。



蘇傑生表示印度“將公正、公平地處理國際問題”，對獨立以來倡導的“戰略自律”外交姿態大加讚賞。表示“印度重視協商，(國家的)透明度高。有益於處在變革時期的世界”，流露出對中國的對抗意識。



歐美國家批評印度不參與對俄經濟制裁，而是優先考慮本國經濟利益，購買便宜的俄羅斯原油。對此，蘇傑生表示俄羅斯在歷史上從未傷害過印度，“兩國相互有益，這種兩國關係對地區和世界穩定是有價值的”。



蘇傑生表示印度追求的外交是“諸邊主義”，闡述了“吸取了現有多邊主義的失敗教訓”的一貫主張。



“諸邊主義”是指多個國家根據安全保障等特定主題聚在一起的框架。蘇傑生表示“只要看看Quad（四方安全對話）如何成功就知道了”，表示就像美日澳印之間的框架和巴西、俄羅斯、印度、中國和南非(BRICS)等那樣目的明確，帶來現實利益的框架將日趨重要。



蘇傑生還提到了聯合國改革。關於聯合國安理會成員國表示，“就像是老舊的會員制俱樂部一樣。80年前的俱樂部應該更換會員。現在應該立即打開俱樂部的大門”，對於印度儘快成為常任理事國顯示出熱情。



蘇傑生還提到印度外交的深層具有作為“擁核國家”的重大責任。1974年和1998年進行兩次核試驗，受到了國際社會的嚴厲制裁，但蘇傑生表示“擁有核武器是一個很好的決定。如果有人問‘這對我們是否有幫助’，答案是肯定的。這有助於加強亞洲的戰略穩定性”。



關於日印關係，蘇傑生斷言稱，“防衛合作無疑將成為重要因素”，表示“日印關係正在進入新階段，聚焦當前機遇符合彼此的利益”，強調稱雙方應加快在防衛技術轉讓和聯合開發方面的合作。



針對與巴基斯坦的關係，蘇傑生說：“希望鄰國表現得像個好鄰居”，表示與好鄰居將保持貿易、文化交流和政治關係，表示“不搞恐怖主義”，以此牽制了即將上台的謝里夫新政府。