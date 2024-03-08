林碩彥：台積電能否繼續一枝獨秀？有待觀察

台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月8日電（記者 盧誠輝）台積電股價近日屢創歷史新高，7日來到每股新台幣760元的高點，曾在竹科擔任工程師長達15年的台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，台積電股價創新高是受日本熊本廠開幕的利多消息影響，當然也包括外資炒作的成分在內，但在中美晶片戰影響地緣政治的結果下，台積電是否仍能一枝獨秀？後續有待觀察。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理、連鎖健保藥局經理人與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。



林碩彥指出，過去半導體業因依循“摩爾定律”理論，晶片效能每18個月會翻倍成長，讓台積電蓬勃發展，但隨著摩爾定律趨緩與中美晶片戰影響，地緣政治已影響台積電的發展，也讓台積電近幾年積極布局全球，包括在美國、日本與德國設廠，主要是為了分散風險，但也因此讓生產成本提高與毛利率降低，這是台積電目前面臨最大的挑戰。



但也因為中美晶片戰的影響，地緣政治壁壘分明，讓擁有先進製程的台積電成為炙手可熱的兵家必爭之地。林碩彥認為，等台積電在全球各地擴廠陸續完工開工後，還是能靠著大量生產來降低成本形成所謂的規模經濟，到時台積電的版圖仍有機會持續擴大。



林碩彥表示，台積電成功的原因除了掌握別人做不到的高階技術外，最關鍵因素是台積電沒有自己的產品，不會與客戶搶生意，但卻可以默默把客戶的產品做到最好，所以能取得客戶信任，成為一家無國界、無色彩的專業晶圓代工廠。



林碩彥說，台積電不用像其他有自己產品的IDM廠（垂直整合製造商），要擔心產品銷售問題，台積電光是專業代工的利潤就勝過許多IDM大廠，也因此在幾年前曾掀起一股IDM廠兼做晶圓代工的風潮，但後來結果都證明是失敗的，因為當你有自己的產品的時候，別的客戶要下訂單就會有疑慮，擔心技術被偷學走，所以訂單量就會不穩定，也無法成為客戶主要的供應商，而台積電也在當時就奠定專業晶圓代工廠的龍頭地位，持續往大者恆大的方向發展。