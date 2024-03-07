曲兆祥語中評：金門事件看不出美想替台撐腰

中國文化大學“國發所”兼任教授曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月7日電（記者 鄭羿菲）針對金門漁船事件，中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授曲兆祥接受中評社訪問表示，兩岸漁事糾紛並非新鮮事，過往都有處理默契，這次鬧大，一是大陸因兩岸關係不好而要熱處理，一是民進黨政府要維持蔡英文8年執政的完整性，上升為政治事件。台現在扮演“被欺負”的情境，但與南海黃岩島爭議菲律賓的立場不同的是，台灣沒有美國撐腰。



曲兆祥說，金門“禁止、限制水域”並非國際法，而是兩岸默契，現在大陸口頭否認，海警船動作都還相對克制，並未真的進入禁限制水域。但金門地理位置在大陸12海里領海範圍內，未來若情勢升高走到下一步，大陸要求金門漁船、商船全數換成大陸執照，換不換？海警船進來執法，海巡、“國軍”開不開槍？一開槍就演變為局部軍事衝突，事件就會變得非常嚴重。



曲兆祥過去曾任中國文化大學政治學系副教授、台灣師範大學政治學研究所所長、1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”，2001年加入親民黨，並在2014年任柯文哲市府公務人員訓練處長，直到2018年。現為台灣新故鄉智庫協會理事、中國文化大學“國發所”兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，金門漁船事件某種程度上是一個兩岸海上長久以來存在的漁事糾紛，從行政層面轉投射成為政治話題，在兩岸關係好的時候，停留在行政層次，這樣的兩岸漁事糾紛很好處理，過去經常發生，甚至在兩岸軍事對抗、對峙時代，金門守軍也曾為驅逐大陸漁民開槍打死過，也都有相關賠償，後來在兩岸交流時代也不曾停過。



曲兆祥強調，所謂的“禁止、限制水域”並不是根據國際法劃設的，而是兩岸之間在執法上各自退一步的默契。禁限制水域會有行政效力，並非根據國際法。



曲兆祥說，這樣的兩岸漁事糾紛並不是一件新鮮的事，甚至新聞也時常報導台灣逮捕大陸漁民、罰錢、漁獲沒收後，遣返大陸，而這次鬧這麼大，是兩岸雙方都把它政治化，台灣一開始想要一般化冷處理，停留在行政層面，但大陸因為兩岸關係不好，因此要熱處理，包括要求道歉、懲處、賠償，而民進黨政府則進一步表達是在禁限制水域執法，態度強硬。