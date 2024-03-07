曾力群答中評：多方面做好黔台融合發展工作

台灣省代表團全國人大代表、貴州省台聯會長曾力群接受中評社記者採訪（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月7日電（記者 李子寧）十四屆全國人民代表大會二次會議5日在北京開幕，台灣省代表團全國人大代表、貴州省台聯會長曾力群接受了中評社記者的採訪，她表示，要通過做好來黔台胞的情感融合、社會融合、經濟融合及文化融合工作，促進黔台兩地的融合發展以及兩岸同胞的心靈契合，今年也將繼續大力推動兩岸的交流交往，做好寄希望於台灣人民的工作。



曾力群說，作為定居祖國大陸的台籍同胞，在推動台胞特別是台青融入祖國大陸、推動兩岸融合發展方面具有自身獨特的優勢，結合台聯這一個重要平台，在開展工作時能夠更加地走深走細。



曾力群表示，在推動台青融入貴州方面，貴州台聯做了很多的工作。首先是做好來黔台胞的情感融合，因為對於台胞來說，來到貴州就是來到一個全新的環境生活、學習和工作，所以為了讓他們更好地適應，貴州台聯發揮“親情鄉情”的優勢，做到“主動聯繫、靠前服務”，讓來黔台胞有情感的皈依，感受到“家的溫暖”。其次就是做好來黔台胞的社會融合，除了積極幫助台胞解決在黔生活、就業、創業方面遇到的困難，還會組織常住台胞和貴州當地的青年，包括定居台胞進行交流活動，讓他們有中國人身份的認同和對祖國大陸的歸屬感，另外貴州台聯在召開貴州省台灣同胞代表會議的時候，也會邀請常駐台胞作為正式代表參與，讓他們能夠體會參與大陸的政治生活。再有就是做好來黔台胞的經濟融合，通過積極地牽線搭橋，協助他們在貴州尋找發展的機遇，同時也協調相關部門來給他們做好政策的解讀和業務的辦理，為他們營造一個非常好的就業、創業氛圍和條件，讓來黔台胞能夠留得下、發展好。最後就是做好來黔台胞的文化融合，通過帶領在黔台青到貴州各地去瞭解當地的特有文化，如陽明文化、抗戰文化，特別是豐富多彩的民族文化，同時感受貴州經濟社會發展的成就，幫助他們逐漸瞭解、認同中國特色社會主義制度，以促進心靈契合。



談及今年推進黔台交流方面的工作計劃，曾力群表示，在新的一年，不管台灣當局如何，都將繼續大力推動兩岸的交流交往，做好寄希望於台灣人民的工作。同時，今年也會針對一些特別的群體展開更為深入的工作。

