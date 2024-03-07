傅澤民：特朗普若上應會要台灣做出政策改變

傅澤民。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）“中央研究院”政治學研究所助研究員傅澤民昨天在一場研討會上，分析美國總統大選是共和黨特朗普當選或是民主黨拜登連任對台美關係影響。他指出，美國總統選舉充滿高度不確定性，誰都可能當選，台灣不能選變站。要在既有基礎上與雙邊陣營保持良好關係，兩人上台也會產生不同程度影響，特朗普上台，台灣可能成為與中國談判戰略要素，台灣具體拿出物質證明台灣價值；但拜登上台可用物質、價值去證明台灣，特朗普應會明示、暗示要台灣做出政策改變。



傅澤民表示，若特朗普再次勝選，對於台灣而言其政策立場和對台灣的支持可能會更加謹慎和計算過的。特朗普過去對是否會阻止中國攻打台灣的問題保持含糊其辭，顯示他可能將台灣視為與中國談判的一個戰略要素，而非單純的安全承諾對象。特朗普的立場可能源於他對於與中國保持一定談判空間的考量，以及對台灣在美中戰略競爭中角色的重新評估。



“國策研究院”昨天舉辦“金門事件、兩會與美國超級星期二”座談會，“中央研究院”政治學研究所助研究員傅澤民與會做上述表示。



他表示，特朗普對台灣的經濟批評，尤其是關於半導體產業的言論，進一步凸顯了他將經濟利益視為外交政策重要考量的態度。這種觀點可能影響到未來美台之間在經濟和技術合作領域的互動，特別是在半導體等關鍵技術產業上。



傅澤民也說，即使在特朗普政府下，台灣在區域安全中的戰略地位和作為抑制中國擴張的前哨仍然不容忽視。因此，美國對台軍售和安全合作可能會繼續，但這種合作的性質和範圍，可能會受到特朗普對於與中國關係的整體戰略考量的影響。



他指出，若特朗普再次入主白宮，可以預見他將會延續其首任期間採用的單邊和交易式的外交政策。這種政策框架下，對於亞太地區的安全與防衛合作可能帶來顯著的影響。對盟友的防衛承諾提出更高要求，特朗普過去曾明確要求北約盟國及亞太地區的盟友增加防衛開支，以減輕美國的負擔。這一政策在亞太地區也可能繼續實施，特別是對日本和韓國，特朗普可能要求這些國家在軍事開支和防衛合作上承擔更大的責任和成本。這種做法可能加劇美國與盟國之間的緊張關係，影響到長期以來建立的信任和合作基礎。