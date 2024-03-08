湯紹成語中評：兩岸無善意 大陸必恢復原狀

政大國際關係研究中心兼任研究員湯紹成接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月8日電（記者 張嘉文）金門漁船事件持續延燒，引發兩岸緊張。政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院長湯紹成接受中評社訪問表示，在這事件後，兩岸現狀用他的話來說是恢復原狀了，“海峽中線”、禁限制水域等默契，大陸都不要了，那就是恢復到1949年前的原狀，也就是台澎金馬包括周邊都是大陸領土的原狀推進。



湯紹成說，當大陸方面決定這麼做時，民進黨政府能怎麼辦呢？大陸船艇持續過來，台灣只能應對，這就讓台灣陷入麻煩，所以民進黨政府畫地自限到最後，模糊空間愈來愈小，可能就變成只剩台灣島這一小塊了。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，專研德國問題、歐洲安全、歐洲政府、兩岸關係，1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院長。



對於金門漁船事件後續效應，湯紹成接受中評社訪問時表示，民進黨政府本來就跟大陸沒有任何溝通管道，在這種情況下，情理法這三個排序，民進黨政府現在只講法跟理，從來沒有情，就讓整件事很難善了，即便接下來檢方給出調查結果，大陸方面不承認，那怎麼辦？

