譚耀南：美國初選看出共和黨已特朗普化

譚耀南。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南昨天在一場論壇指出，從美國超級星期二結果來看，美國共和黨選民這次初選證明給全世界看，“共和黨已經特朗普化，成為特朗普黨”。在現任美國總統登與特朗普之間，台灣不要選邊站，但如果最後真的特朗普當選，台灣要思考怎麼去跟特朗普政府打交道，這是面子、裡子的擺盪。“數學要好一點”，價值要算出來，用美國利益角度算出來台灣的價值，我們要的是裡子，面子可以給美國。



“國策研究院”昨天舉辦“金門事件、兩會與美國超級星期二”座談會，匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南做上述表示。



美國總統拜登與前總統特朗普5日在全美各地的民主、共和黨的“超級星期二”初選大獲全勝，儘管這兩位候選人的民調支持度都不高，但幾乎篤定將在11月總統大選再度上演歷史性對決。



譚耀南，美國匹茲堡大學法律學博士，律師。他表示，特朗普在黨內壓倒性勝出，黨內競爭對手前聯合國大使海利(Nikki Haley)還可以跟黨內重要支持者溝通嗎？能否再選下去？如果不能就會宣布退選，這個意義就是共和黨到底還有沒有建制派，共和黨選民這次初選證明給全世界看，“共和黨已經特朗普化，變成特朗普黨”，從初選選票開出來，海利菁英建制派寄託能否延續下去，目前還不知道。



他也說，民主黨拜登能否選下去？不管是健康或是其他因素都還有變數，而獨立參選者小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.）對拜登形勢會有傷害，拜登與特朗普兩人民調相差5%，但加入甘迺迪之後，拜登民調落後幅度會拉大。很快就能明確有結果，最後是兩個選或是四個人選。



譚耀南說，特朗普還有訴訟案，但要在大選前判決確定機率低，特朗普因案退選看起來機率越來越低。特朗普還利用訴訟案出庭增加募款能力，看起來訴訟案不會對選舉產生重大因素。