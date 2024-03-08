方天賜：印度關注漁船事件　疑美論發酵

新竹清華大學通識教育中心副教授方天賜。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月8日電（記者 盧誠輝）針對漁船事件導致兩岸緊張情勢升高，3日才剛從印度回台的新竹清華大學通識教育中心副教授方天賜接受中評社訪問表示，印度專家學者十分關注金門漁船事件的發展，他們都十分懷疑兩岸若發生軍事衝突，美國是否援助的可能性，“疑美論”在印度正在發酵，但他認為反而是台灣內部對兩岸情勢升高是過於無感的，這對台灣未來將會是一種危機與挑戰，



方天賜，英國倫敦政治經濟學院國際關係博士，曾任台灣駐印度代表處科技組秘書、代理組長，新竹清華印度研究中心副主任、新竹清華通識教育中心副教授。研究專長：印度研究、中印關係、外交政策、國際關係理論。



方天賜指出，他這次去印度的智庫與學校做交流，主要是在談中國跟印度的安全觀，但卻遇到許多印度退休外交與軍方人員，都提到他們比過去更關心兩岸關係的議題，且都有很強烈的“疑美論”，他們都很懷疑當兩岸發生軍事衝突的時候，美國是否會真的用軍事的方式來援助台灣？因為以俄烏戰爭來看，他們不認為美國會給予台灣實際上的軍事援助或介入。



另外兩岸最近發生的金門漁船事件，方天賜說，印度專家學者其實也蠻關切的，印方也有人在問，假設大陸真的用武力的方式來奪取金門，那台灣會有什麼樣的政策與回應？甚至也很關心台灣在2024大選後對兩岸關係的衝擊，印度學者普遍認為大陸應該會加大包括在外交與經濟上對台灣的壓力，關心台灣會怎麼因應與回應這樣的挑戰？



方天賜認為，2024大選後對台灣有二個不確地性會升高，第一是大陸可能會因此升高施壓的手段，不管在外交或經濟上，甚至是軍事上都會有一些動作出現。



第二個不確定性是，台灣內部對於週邊這種情勢的動盪，其實很多民眾是過於無感的，所以大陸現在對台灣溫水煮青蛙的效果是蠻成功的。



方天賜無奈說，以這次金門漁船事件來講，各國都很關注，但台灣更關注的可能是日本職棒選手大谷翔平太太是誰？台灣內部並未實際感受到周邊情勢升高的熱度，這對台灣未來將會是一種危機與挑戰。