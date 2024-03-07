中評關注：朱立倫改組深藍黃復興埋兩大變數

國民黨主席朱立倫。（國民黨文傳會提供） 中評社台北3月7日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫出手改組創立於1956年，有悠久歷史的軍系黃復興黨部，從相對獨立的特種黨部轉成組發會下轄單位，“黨中之黨”地位不再，形同裁撤，此次改組後，外界關心是否有潛在的兩大變數，第一，黃復興是鐵桿深藍，連這群代表深藍的力量都被動刀，那下一步是不是要動兩岸論述？



第二，黃復興黨員若不滿朱立倫此次的處置，明年黨主席改選是否會支持其他人選？畢竟黃復興黨部向來是國民黨內選舉例如黨主席、中常委改選很重要的投票部隊，如果黃復興琵琶別抱，將是朱立倫連任之路的變數。



退一步來看，這幾年在國民黨內部，不斷有黃復興黨部改組的討論，部分聲音認為，黃復興黨部成員以高階退役軍官及其親族為主體，退役士官、兵由於階級有別，很難融入黃復興運作，使得黃復興雖然名為軍系，但光譜事實上難以涵蓋整體退役軍官、士官、兵的體系，改組之後希望可以擴及整體退役軍人。



但是朱立倫大動作改組，難免會讓黃復興成員覺得受到冒犯，難保沒有反撲可能，而且要想擴大對退役軍人系統的服務，方法很多，不見得要讓黃復興傷筋動骨，此次黃復興被大動作瞄準，不禁讓人好奇，這會不會是國民黨要進一步推動大變革的前奏？尤其會不會基於2026選舉考量，出手調整兩岸論述？

