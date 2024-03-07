黃建波：平潭將探索構建對台全方位開放格局

福建省平潭綜合實驗區黨工委副書記、管委會主任黃建波（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月7日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議福建省代表團6日下午在北京國二招賓館舉行，中共中央委員、福建省委書記周祖翼主持會議，共有境內外共計73家媒體、105名記者入團採訪。福建省平潭綜合實驗區黨工委副書記、管委會主任黃建波表示，平潭近年來始終牢記習近平總書記提出的“以通促融、以惠促融、以情促融”，為打造台胞登陸第一家園和建設兩岸融合發展示範區打下了堅實的基礎。



黃建波表示，平潭作為中國大陸距離台灣本島最近的一個區域，也是全國唯一的綜合實驗區。平潭通過持續加大先行先試的力度，率先實現了對台主要港口的客貨運的全覆蓋，同時建立了對台的職業資格、企業資質及行業標準采信體系，另外還推出了70餘項對台的創新舉措，使得平潭逐漸成為兩岸民眾和貿易往來的一個重要的通道。此外，《意見》的發布也賦予了平潭新使命和新機遇，平潭將探索構建對台全方位開放的格局，讓兩岸同胞能夠共享發展機遇，共創美好未來。



黃建波指出，未來平潭將做好“通道”、“市場”和“家園”三個方面的文章，目標是把平潭打造成為兩岸往來最便利，准入最開放，交流最密切的一個區域之一。



黃建波指出，“通道”主要是建設兩岸交通往來的主通道。目前做的工作主要是推動平潭的對台海上客運直航，加密兩岸貨運的直航班次，同時適時開通對台郵輪航線，另外還將探索閩台游艇自由行，將平潭打造成為兩岸遊客的一個集散中心。“市場”則主要是建設兩岸共同市場先行區，目前平潭推動了“一線放開”、“二線管住”海關監管模式的落地實施，優化對台小額貿易市場的發展，讓更多的台灣商品，包括農產品能夠進入大陸市場，解決台商的後顧之憂。同時著力擴大對台的服務貿易開放，拓展兩岸行業標準的共通，在電子信息、生物醫藥、文旅、文創等領域進行產業合作，給兩岸企業帶來更多的發展機遇。“家園”就是建設兩岸同胞的共同家園，不斷擴大台灣同胞享受同等待遇的領域和範圍，讓台胞在大陸的生活更加便利。在相關部門的大力支持下，平潭率先實現了台灣居民信息核驗端口的對接，在企業註冊，駕照辦理等應用場景已經可以直接使用相關信息。同時將持續解鎖更多的應用領域，讓台胞能夠更快更好的融入大陸生活。另外還要繼續吸引台胞、台企參與基層治理，加快建設兩岸共同家園。



黃建波續指，在推動兩岸融合發展示範區的過程中，平潭一直在打造市場化、法治化、國際化的一個營商環境，對所有的企業一視同仁，提供全方位的服務，讓投資者能夠投資放心、創業安心、發展順心，也熱誠地歡迎廣大港澳同胞到平潭一起參與共同市場和共同家園的建設。