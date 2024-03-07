中評觀察：經濟主題記者會彰顯信心和底氣

記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）“如何看待中國經濟形勢”“支撐中國實現5%左右經濟增長預期目標的動能何在”“今年的財政政策和貨幣政策走向如何”“怎麼穩外貿”……在3月6日下午十四屆全國人大二次會議舉行的記者會上，有關中國經濟的這些核心熱點問題得到了國家發改委、財政部、商務部、中國人民銀行、中國證監會這五大部門負責人的權威回應。



今年兩會期間，十四屆全國人大二次會議新聞中心會舉辦三場主題記者會，邀請國務院各部門負責人出席並答記者問。經濟主題記者會打頭陣、率先登場，足可見國家對經濟發展的重視以及各界對於中國經濟形勢的關注。



同今年全國兩會其他活動的風格一致，經濟主題記者會也是直奔主題、直截了當。在主持人簡要介紹出席嘉賓後，直接進入記者提問環節。將近兩個半小時的問答時間中，國家發展和改革委員會主任鄭栅潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清共回答中外記者提出的17個問題。據記者觀察，這場記者會信息量很大，釋放了不少重磅消息，其中有以下幾點值得關注：



第一，清晰回答了中國經濟“為什麼能”的問題。今年中國經濟增長預期目標設定為5%左右，有外媒記者率先就此發問——“支撐中國實現5%左右經濟增長預期目標的動能何在？”對此，國家發改委主任鄭栅潔說，2024年中國經濟發展的有利條件強於不利因素，經濟回升向好態勢將進一步鞏固和增強。不論是從經濟發展的短周期還是長周期看，我們都有強有力的支撐，主要有四個方面：第一，發展基礎更為堅實；第二，宏觀政策繼續加力；第三，各地發展更加積極有為；第四，向好因素不斷累積。



第二，高度重視宏觀政策統籌協調，發揮政策合力。在記者會上，財政部部長藍佛安就今年財政政策予以介紹，他說，適度加力、提質增效，是今年財政政策的基調和特點。適度加力，主要是統籌運用各類財政政策工具，適度擴大財政支出規模，落實稅費優惠政策，促進高質量發展。提質增效，主要是優化財政管理，加強政策協同，提升財政政策質效。中國人民銀行行長潘功勝就央行在貨幣政策上的立場和觀點進行闡述，他表示，中國的貨幣政策工具箱依然豐富，貨幣政策仍有足夠空間。在貨幣政策的調控中，將更加注重平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡和外部均衡的關係，強化逆周期和跨周期調節，著力提振信心、穩定預期、穩定物價，為經濟運行發展營造良好的貨幣金融環境。除了財政政策和貨幣政策之外，據悉，今年還會強化財稅、貨幣、就業、產業、區域等政策統籌協調，綜合施策形成合力，為經濟平穩發展提供強大宏觀調控政策供給。

