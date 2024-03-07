快評：掌握戰略主動　大陸對台有變有不變

中評社快評／國務院總理李強5日在全國人大會議上所做的《政府工作報告》，涉台內容沒有過往出現的“和平統一”用詞，台灣方面及外電都留意到此一用詞變化，並做出各種解讀。



從表述上看，《政府工作報告》涉台內容的確略有調整，但整體上保持對台政策方向，有四個不變：一，堅持“一中原則”和“九二共識”；二，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉；三，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸融合發展；四，堅定不移推進祖國統一大業。



其中的“推動兩岸關係和平發展，深化兩岸融合發展”，遵循的是“和平統一”的思路。發展、融合都需要和平，通過融合發展推進“和平統一”。可以說，大陸對台大政方針一脈相承，保持不變；促和平、促融合與反“台獨”、反干涉齊頭並進。



因為近年“台獨”猖獗、外來干涉增加，大陸更強調“反獨促統”，做的比說的多；“台獨”多挑釁一寸，大陸的反制更強硬一分。以更強大的能力、更可靠的手段遏制“台獨”、反對外來干涉，是可預期的“變化”。



還應看到，能否以和平的方式推進統一，並不完全取決於大陸。如果“台獨”鋌而走險、外來干涉變本加厲，尤其是如果出現大陸“反分裂國家法”所列出的三種情形，則大陸將別無選擇、只能用非和平方式實現統一。



過去一年，大陸對台工作銳意進取、克難前行，推動兩岸關係取得新進展。新的一年，因應新形勢，大陸對台工作的方式、方法、策略勢必有變有不變。近年大陸牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，未來將進一步掌握實現國家完全統一的戰略主動。